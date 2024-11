Benny Blanco, el productor que cocina el corazón de Selena Gomez

“Me gustan las cosas que parecen difíciles, pero que, en realidad, son muy fáciles”, decía Benny Blanco en una entrevista para el Wall Street Journal, donde era bautizado como “el novio ideal”.

Y es que, aunque este joven compositor, rapero y productor era ya bastante conocido; ha sido su idílica relación con Selena Gomez la que ha hecho crecer el interés alrededor de su figura durante los últimos meses.

Un don para un sueño

Benjamin Joseph Levin nació en Reston, Virginia (Estados Unidos) el 8 de marzo de 1988. Hijo de una familia judía de clase media, y con un único hermano, sus comienzos fueron humildes.

Con 6 años, escuchó canciones de raperos y artistas R&B como Nas y All-4-One, sintiendo así la llamada de la música: “me enganché al instante”, dijo en entrevista con Vibe. A los nueve años, ganó un concurso de talentos. Muy joven, empezó a componer bases instrumentales en su cuarto y a grabarse rapeando.

Y, para poder dedicarse a su sueño, se empleaba en lo que fuese necesario, limpiando inodoros o sirviendo sándwiches mientras estudiaba en el instituto: “cuando quieres algo con tantas ganas, no te detienes”, afirmó.

Se abrió camino a través de Myspace, y ha admitido que ha sido su labia y no su talento musical la clave de su éxito: No tenía el don para sorprender a alguien con ningún instrumento… Pero sí conocía a un artista podía saber qué tipo de canción deberíamos hacer”, confesó a The New York Times.

Sus comienzos, pese a ese carisma, no fueron sencillos. Especialmente cuando se mudó a Nueva York para probar suerte, ya que “no tenía contactos ni un sitio en el que dormir”, relató en el podcast And The Writer Is, y desveló que “a veces dormía en los aparcamientos de algunos McDonald’s, como el de Times Square”.

De la música a los fogones

Con el tiempo, consiguió estar bajo la tutela del productor y compositor Dr. Luke, y trabajó en canciones como ‘Teenage Dream’, de Katy Perry; ‘TiK ToK’, de Kesha; ‘Dynamite’, de Taio Cruz o ‘Circus’, de Britney Spears. En solitario, empezó trabajando para artistas y bandas como Maroon 5.

Con el tiempo, la lista de artistas con los que ha colaborado ha crecido y cuenta con nombres como Ed Sheeran, Justin Bieber, BTS, Myke Towers, J Balvin, Eminem, Gracie Abrams, Shawn Mendes, The Weeknd, Ariana Grande, Halsey, Lana Del Rey, Camila Cabello y, por supuesto, Selena Gomez.

En 2018, Benny lanzó su álbum debut, ‘Friends Keep Secrets’ contando con algunos de estos nombres y otros artistas como intérpretes de sus temas: “he cumplido prácticamente todos mis sueños en mi lista de cosas por hacer”, dijo en aquel entonces a The New York Times. Aquello que empezó de niño, se había hecho realidad.

Además de eso, otra de sus grandes pasiones es la cocina. Y en ese sector también ha logrado alcanzar algunos éxitos. En su propio canal de Youtube, y junto al prestigioso chef Matty Matheson, estrenó el programa ‘, Matty and Benny Eat Out America’ en 2020, y posteriormente ‘Stupid F*cking Cooking Show’.

En 2024 publicó ‘Open Wide: A Cookbook for Friends’, su propio libro de cocina. A raíz de eso, en TalkShopLive Benny desveló la receta favorita de Selena Gomez: “cualquier plato que lleve filetes”.

Benny y Selena, la pareja del momento

Y es que el nombre de Selena ha estado ligado al de Benny durante el último año, debido a la historia de amor que comparten. Porque, aunque se conocen desde 2015, su flechazo ocurrió años después.

En concreto, el 7 de diciembre de 2023, unas “stories” de Selena Gómez junto a Benny Blanco confirmaban unos rumores que llevaban tiempo circulando: la cantante y el productor estaban juntos.

“El amor de mi vida”, ha llegado a decir Selena en alguna publicación de Instagram, refiriéndose a su actual novio, alabando de él, entre otras cosas, que tiene “un corazón cariñoso y amable”.

No obstante, Selena fue vista bailando con Édgar Ramírez, compañero de reparto en ‘Emilia Pérez’, lo que ha dado lugar a rumores sobre una posible crisis con Benny o una relación abierta, aunque otros sostienen que podría tratarse solo de un gesto entre amigos. Sobre todo, porque después la cantante publicó un vídeo aparentemente dedicado al productor.

Además, la pareja publicó el pasado Halloween cómo habían hecho disfraces conjuntos de ‘Alicia en el País de las Maravillas’, demostrando que, más allá de las habladurías, están más unidos que nunca.