¿Qué es SIBO, la enfermedad que reveló Selena Gomez que padece tras recibir criticas sobre su cuerpo?

En varias ocasiones Selena Gomez ha tenido que enfrentarse a críticas sobre apariencia física y recientemente la cantante y actriz tuvo que volver a hablar del tema y además revelar que padece una enfermedad intestinal.

En el reciente estreno de su película “Emilia Pérez” en Los Ángeles, la artista fue objeto de críticas por el vestido negro que lució, lo cual la llevó a hablar sobre un problema de salud que enfrenta: el sobre crecimiento bacteriano en el intestino delgado (SIBO, por sus siglas en inglés).

En un mensaje en su cuenta de TikTok, que luego eliminó, Selena respondió a sus detractores y explicó que el SIBO provoca una inflamación en su intestino delgado.

La actriz se mostró cansada de las comparaciones sobre su peso y figura, afirmando que no busca ajustarse a los estándares de belleza poco realistas. “Esto me enferma. Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama. No me importa no parecer un dibujo con figuras de palitos. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima, soy simplemente humana”.

Este diagnóstico de SIBO se suma a otros problemas de salud que la cantante y actriz ha enfrentado en los últimos años, incluyendo el lupus y el trastorno bipolar. A raíz de su lupus, en 2017 tuvo que someterse a un trasplante de riñón, y recientemente confesó que sus problemas de salud también afectan su capacidad para concebir hijos biológicos.

¿Qué es SIBO?

De acuerdo a MayoClinic, SIBO, una condición que afecta al intestino delgado, ocurre cuando hay una cantidad anormal de bacterias en esta parte del sistema digestivo, lo cual puede provocar síntomas como persistentes, dolor abdominal, pérdida de apetito, diarrea y pérdida de peso involuntaria.

Esta enfermedad, junto con otros problemas de salud como el lupus y el trastorno bipolar, ha sido parte de la batalla médica que Selena ha enfrentado durante años.