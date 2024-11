Gaby Spanic confiesa fue abusada sexualmente cuando era niña por un hermano de su madre

La actriz venezolana confesó entre lágrimas que cuando niña sufrió abuso sexual de parte de un hermano de su madre y su progenitora murió sin saberlo.

“Yo quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres, y esa persona era la favorita de mi mamá, un hermano de mi mamá, ella murió hace tres años y ella nunca lo supo. Es algo vergonzoso, muy vergonzoso”, expresó la actriz en el programa “Secretos de villanas”.

La protagonista de "La Usurpadora” reveló que su madre nunca lo supo porque no quiso causarle ese dolor y a su padre se lo contó recientemente antes de hacer el espacio televisivo.

“Antes que saliera esto al aire yo tuve que hablar con mi papá, mi papá no se puso bien”, expresó Spanic en una entrevista con People en español.

“Fue muy difícil. Tantas mujeres que se han muerto con ese secreto adentro. Yo me sentí como en el cautiverio”.

Spanic reconoció que se siente liberada luego de animarse a dar el paso de hacer ese difícil momento público.

“¿Por qué nos tenemos que callar?, ¿por qué nos quieren silenciar?, ¿por qué nos quieren como que 'eso no se dice, tú guárdatelo, tú aguántatelo, tú ve qué haces con eso?'”, se pregunta. “En el fondo somos seres humanos, somos vulnerables, somos mujeres, y es lamentable”.

También expresó lo que actualmente la motivan a salir adelante: “Hay heridas, hay cosas, hay sentimientos, pero de eso crecemos y nos fortalecemos. Y mi hijo tiene la mejor madre del mundo, me lo dice y me lo agradece. Me escribió una carta tan bella una vez, como un diploma honorífico de ser madre. Me siento una mujer chingona en todos los sentidos, pero que también es ser humano. Me siento orgullosa de mí y sigo de pie con vida, tengo salud, tengo experiencia, tengo vivencia, que es lo único que me voy a llevar a la tumba finalmente”.