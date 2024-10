No hay reconciliación entre Irina Baeva y Gabriel Soto: "La relación como pareja terminó"

A raíz de las especulaciones sobre una reconciliación entre Irina Baeva y Gabriel Soto luego de tres meses de su ruptura, la actriz aclaró que no están juntos y que están “cerrando temas” tras haber coincidido en un evento en Palm Springs, California.

“La relación como pareja terminó, pero eso no quiere decir que después de básicamente siete años no tengamos todavía pendientes o cosas que tenemos que arreglar en común”, dijo Irina a reportero del canal Las Estrellas.

“Que podemos ir cerrando estos temas desde la amabilidad, desde la educación y desde la cordialidad. Y, además, trabajamos finalmente en la misma empresa. Nunca sabes el día de mañana con quién te puede tocar trabajar”, agregó.

Asimismo, afirmó que se encuentra en una etapa de sanación, por lo que el trato con su exnovio es amable.

“No quiere decir que tengamos que odiarnos y guardar rencores. Podemos dar un paso adelante y podemos platicar. No necesariamente todo tiene que ser un pleito constante, porque además no me interesa”, explicó.

La historia de amor entre ellos comenzó cuando ambos se conocieron en 2016 en el set de la telenovela "Vino el amor", mientras Gabriel aún estaba casado con Geraldine Bazán.

El actor anunció su separación en 2017 (en medio de rumores de infidelidad), se divorció en 2018 y unos meses después tanto la actriz rusa como el protagonista de "Caer en tentación" confirmaron su noviazgo en sus redes sociales.

Irina sostuvo en 2019 que no hizo nada, solo se enamoró de un hombre (Gabriel Soto) que estaba separado y que lo único que lo unía a su expareja era un papel.