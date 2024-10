Entre Javier Bardem y Penélope Cruz "ocurrió lo que tenía que pasar", el actor revela todo sobre su relación

El actor español Javier Bardem desvela, por primera vez, detalles sobre su historia de amor con Penélope Cruz en una entrevista con una revista americana, en la que la actriz, natural también de España, es la que firma las fotografías que ilustran el reportaje.

"Nos conocimos en la prueba de vestuario -de 'Jamón, jamón', de Bigas Luna-, nos miramos y supongo que pasó algo. Algo que no tiene explicación y que va más allá de la lógica y el razonamiento", admite Bardem a la revista Gentlemas's Journal, un comentario poco habitual en él, siempre celoso de su vida privada.

"Ella tenía 17 años y yo 22", recuerda Bardem, quien añade que era la primera película de su mujer como actriz y una de las primeras en las que él participó.

"Pero, en aquel entonces, teníamos vidas diferentes, objetivos, metas y propósitos diferentes. Sin embargo, algo había ahí: una energía, una química, una manera de confiar el uno en el otro como seres humanos. Y eso perduró durante tanto tiempo, a pesar de que no nos vimos ni hablamos durante muchos años", añade el actor.

Javier Bardem y Penélope Cruz volvieron a coincidir en 'Vicky Cristina Barcelona', película de Woody Allen, donde volvió a surgir la chispa.

Para su sorpresa, la conexión seguía intacta y "resultó que los dos estábamos solteros en ese momento, así que, naturalmente, ocurrió lo que tenía que pasar: dos personas volvieron a conectarse porque compartían un montón de cosas, mucho más de lo que esperaban".

Entre ellas, que se conocieron "antes de todo el ruido, antes del éxito y antes de que nadie nos viera con otros ojos por lo que éramos ahora, en lo que nos habíamos convertido. Y esa es una base importante, confiar en alguien porque lo conoces de verdad y él te conoce de verdad. Tú me ves, yo te veo. Eso es importante", admite el actor.

Bardem, entre otros filmes, actuó en 'No Country for Old Men' de los hermanos Joel y Ethan Coen, papel por el que consiguió el Oscar al actor secundario, así como el Globo de Oro y el Bafta británico; o en 'Biutiful', del mexicano Alejandro González Iñárritu, por el que recibió el premio al mejor actor en el Festival de Cannes.

Por su parte, Penélope Cruz ha desarrollado una importante carrera internacional y cuenta con reconocimientos como el Premio Donatello (Italia) a la mejor actriz, el del Público de los Premios Europeos del Cine o el Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián (España).

Ambos se casaron en 2010 y son padres de dos hijos.

La afición de Penélope Cruz por la fotografía viene de lejos y tomó las imágenes en el hogar que ambos comparten en Madrid.

En él se ve a su marido en la ducha, tomando un café sin camiseta, riendo abiertamente en pantalones cortos y poniéndose los pantalones con una naturalidad de andar por casa tal y como se han realizado.