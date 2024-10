Policía y fiscalía argentina profundizan investigación sobre la muerte de Liam Payne

La policía argentina investigaba el jueves las circunstancias que rodearon a la muerte de Liam Payne, el excantante de la banda británica One Direction, luego de que los resultados preliminares de la autopsia revelaron que la caída desde el balcón de un hotel en Buenos Aires le provocó golpes y hemorragias.

El cuerpo del artista presentaba “politraumatismos” y “hemorragia interna y externa”, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con acceso a los estudios realizados por forenses que no quiso identificarse por no estar autorizado a hablar públicamente del caso.

Payne falleció la víspera a los 31 años tras precipitarse desde el tercer piso del Hotel Casa Sur en el turístico barrio de Palermo, en la capital argentina, lo que le provocó lesiones graves, según los servicios de emergencia.

Personal de la Unidad Criminalística Móvil de la policía capitalina revisó la habitación donde se hospedaba el cantante y observó “total desorden, con rotura de elementos varios”, dijo el mismo funcionario a AP.

“Se visualizaron varios blíster de medicamentos —Clonazepam , blíster de energizante y blíster de medicamentos de venta libre—, material que fue secuestrado”, precisó al respecto.

Un fanático se encuentra frente a un monumento improvisado afuera del hotel donde el excantante de One Direction, Liam Payne, fue encontrado desde un balcón en Buenos Aires, Argentina, la mañana después de su muerte el miércoles 16 de octubre de 2024.NATACHA PISARENKO/AP

Los investigadores levantaron huellas y otros indicios para ser analizados en un laboratorio químico y biológico. Además, inspeccionaron el balcón desde donde cayó el cantante.

La fuerza de seguridad también realizó una inspección ocular en el lugar donde se encontró el cuerpo de Payne, en un patio en la planta baja del hotel.

Allí había una botella de whisky, un encendedor y un celular, objetos que están siendo analizados.

Según un comunicado enviado en la víspera por la policía, el artista se habría arrojado desde el balcón de su habitación.

Los agentes acudieron al hotel en respuesta a una llamada de emergencia hecha justo después de las 17 hora local (2000 GMT) por un empleado del hotel que advirtió sobre un “hombre agresivo que podría estar bajo la influencia de drogas o alcohol”.

La fiscalía a cargo de la investigación ha entregado el pasaporte y la computadora personal de Payne a la fuerza de seguridad.

El cantante era conocido por el ser el más sensato del quinteto que surgió de un concurso de talentos en televisión y se convirtió en un fenómeno del pop con un enorme ejército internacional de seguidoras conocidas como “Directioners”.

En los últimos años Payne había reconocido su lucha contra el alcoholismo y en julio de 2023 publicó un video en su canal de YouTube donde decía que llevaba seis meses sobrio después de recibir tratamiento.

“Estamos desconsolados. Liam vivirá por siempre en nuestros corazones y lo recordaremos por su alma amable, divertida y valiente”, dijo su familia en un comunicado a través del representante de Payne. “Nos apoyamos mutuamente lo mejor que podemos como familia y pedimos respeto a nuestra privacidad y espacio en este momento tan terrible”.

Ronnie Wood de los Rolling Stones, quien actuó con One Direction en 2014, dijo que estaba “conmocionado y entristecido”.

Los Backstreet Boys dijeron en una publicación en redes sociales que sus corazones están con las “Directioners de todo el mundo”.

“No creo que puedas lidiar con eso, es un poco loco para nosotros ver que la gente tiene ese tipo de estado de ánimo sobre nosotros y lo que hacemos”, dijo en una entrevista de 2013 con AP después de relatar una experiencia en la que un fanático estaba en shock al conocerlo.

One Direction anunció un “parón” indefinido en 2016 y Payne, como cada uno de sus antiguos compañeros de banda, siguió una carrera en solitario.

Mientras Styles se convirtió en una gran estrella solista, los demás tuvieron un éxito más modesto. El sencillo de Payne de 2017, “Strip That Down”, con Quavo, alcanzó el Top 10 de Billboard y permaneció en las listas durante varios meses. Lanzó un álbum “LP1” en 2019 y su más reciente sencillo, llamado “Teardrops”, llegó en marzo.

En 2020, para conmemorar el décimo aniversario de One Direction, Payne compartió una captura de pantalla de un mensaje de texto que le envió a su padre el día que se unió al grupo, que decía: “Estoy en una boyband”.

“Qué viaje… No tenía idea de lo que nos esperaba cuando le envié este mensaje de texto a mi padre hace años, en este momento exacto en que se formó la banda”, escribió.

Payne tuvo un hijo de 7 años, Bear Gray Payne, con su exnovia, la música Cheryl, conocida como Cheryl Cole cuando actuaba con Girls Aloud.

Ella fue jueza de “X Factor” durante la temporada de One Direction, aunque su relación comenzó años después.

Payne estuvo comprometida anteriormente con Maya Henry, desde agosto de 2020 hasta principios de 2022. Henry lanzó una novela a principios de este año que, según ella, se basó en su relación.

Además de su hijo, le sobreviven sus padres, Geoff y Karen Payne, y dos hermanas mayores, Ruth y Nicola.