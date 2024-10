Aseguran que Ben Affleck está consciente que JLo hablará de su ruptura 'para siempre'

Luego de la entrevista que ofreció Jennifer López, donde habló de su divorcio con Ben Affleck, pero sin mencionarlo, ahora fuentes cercanas al actor dijeron que él sabe que su exesposa hablará de su ruptura “para siempre” porque "siempre ha sido de hablar sobre su vida personal".

Según ha publicado Daily Mail, fuentes cercanas aseguraron que el intérprete de Batman no sabía que JLo tenía planeado hablar tan rápido de su separación, sin embargo dada su costumbre de documentar todo hasta su romance, tenía la certeza que la artista iba a "capitalizar" el tema.

“Ben sabe que ella hablará de la ruptura para siempre”, afirmó la fuente al medio británico. “Le gustaría que ella no hablara de eso, pero siente que siempre lo hará”, añadió.

La misma fuente dijo que al actor le habría gustado "mantener eso para él mismo, especialmente detalles íntimos de la relación", es consciente de que su exmujer "siempre ha sido de hablar sobre su vida personal".

López habló por primera vez sobre su divorcio con Ben Affleck y lo difícil que han sido los últimos meses para ella en una entrevista con comediante y presentadora Nikki Glasser para Interview Magazine.

JLo admitió que “Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”.

Aunque no mencionó específicamente a Ben Affleck expresó lo difícil que han sido las cosas este verano.

“Tienes que estar completo, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo’”.

Agregó que: “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: ‘No, en realidad soy buena’”.

La “Diva del Bronx” dijo que a lo largo de su vida experimentó muchas veces la sensación de no ser suficiente.