Al Pacino dice que padre a los 84 años es un "minimilagro"

El actor Al Pacino considera que la paternidad a los 84 años es un "minimilagro", al hablar de la llegada de su último hijo, Roman, que cuenta con 16 meses.

"Es maravilloso tener hijos. A mí me encantó", dice. "Me cambió para, si se quiere decir, mejor. Me cambió para toda la vida. Y la idea de que estás poniendo tu atención en otros seres humanos que son tus hijos... ahí está el amor", subrayó el actor en una entrevista con la revista PEOPLE.

Pacino dio la bienvenida a su hijo menor en junio de 2023. Cuando se le preguntó en qué se siente diferente esta vez la paternidad, dijo. "Bueno, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Es un minimilagro. Eso es todo lo que puedo decir".

PEOPLE recuerda que Al Pacino ha tenido muchos papeles icónicos a lo largo de su carrera: Michael Corleone en "El Padrino" (The Godfather), Tony Montana en "Scarface" y Frank Serpico en "Serpico", por nombrar algunos.

Sin embargo, ser padre es quizás su papel más gratificante de todos. En sus nuevas memorias, 'Sonny Boy', Pacino, escribe con cariño sobre sus cuatro hijos: Julie, de 34 años (con la profesora de interpretación Jan Tarrant), los gemelos de 23 años Anton y Olivia (con la actriz Beverly D'Angelo) y de Roman, de 16 meses (con la productora Noor Alfallah).

'Sonny Boy', a la venta este mes de octubre, son "las memorias de un hombre que ya no tiene nada que temer y menos que ocultar, y en sus páginas todos sus grandes papeles, colaboraciones esenciales y relaciones importantes reciben merecida atención, así como el controvertido vínculo entre la creatividad y la parte comercial del negocio", según la editorial.

El hilo conductor de la narración de esta historia es su amor y su determinación hacia el cine.