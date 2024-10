Hija del cantante R. Kelly revela su papá abusó sexualmente de ella cuando era niña

Buku Abi, hija mayor del cantante R. Kelly, confesó en un documental que su padre abusó sexualmente de ella cuando tenìa alrededor de ocho o nueve años.

“Solo recuerdo haberme despertado y él me tocaba”, recordó llorando la joven que ahora tiene 26 años sobre su padre, quien purga 20 años de prisión tras ser declarado culpable de abuso sexual de menores en Chicago.

“Él era todo para mí. Durante mucho tiempo, ni siquiera quería creer que eso hubiera sucedido. No sabía que, aunque fuera una mala persona, me haría algo”, dijo la joven en el documental, indicó People. “Tenía demasiado miedo de contárselo a alguien. Tenía demasiado miedo de contárselo a mi madre”.

Agregó: “Después de que se lo dije a mi madre, no fui más allí; mi hermano (Robert) y mi hermana (Jaah), tampoco fuimos más allí. E incluso hasta ahora lucho mucho con eso”.

Aunque Abi dijo no entró en detalles sobre el supuesto abuso en el primer episodio, manifestó que cree que la cárcel es un “lugar adecuado” para Kelly.

Contó que sólo "un milisegundo" cambió toda su vida, y prometió contarle a su hijo la verdad sobre su abuelo, pero aseguró que nunca llevará a su hijo a la prisión para que lo conozca mientras cumple su condena de 20 años.

Buku dijo que finalmente le contó a su madre lo que pasó y que acudieron a la policía y presentaron una denuncia como "Jane Doe", pero, añadió en el documental que "no pudieron procesarlo porque esperé demasiado. Así que en ese momento de mi vida, sentí que había dicho algo a cambio de nada".

Por su parte, en una declaración a People, la abogada de Kelly, Jennifer Bonjean, dijo: "El señor Kelly niega vehementemente estas acusaciones. Su ex esposa hizo la misma acusación hace años, y fue investigada por el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois y no tenía fundamento... Y los 'cineastas', quienesquiera que sean, no se comunicaron con el señor Kelly ni con su equipo para permitirle siquiera negar estas acusaciones hirientes".

El cantante de R&B galardonado con el Grammy, cuyo nombre verdadero es Robert Sylvester Kelly, fue declarado culpable en 2022 de tres cargos de producción de imágenes de abuso sexual de menores y tres cargos de incitación sexual a menores.