Jennifer López habla sobre ruptura con Ben Affleck: "Me siento sola, extraña, asustada"

Jennifer López habló por primera vez sobre su divorcio con Ben Affleck y lo difícil que han sido los últimos meses para ella.

En la entrevista a la comediante y presentadora Nikki Glasser para Interview Magazine, JLo admitió que “Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste. Me siento desesperada. Pero cuando te sientas en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”.

Aunque no mencionó específicamente a Ben Affleck expresó lo difícil que han sido las cosas este verano.

“Tienes que estar completo, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti mismo. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo’”.

Agregó que: “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: ‘No, en realidad soy buena’”.

La “Diva del Bronx” dijo que a lo largo de su vida experimentó muchas veces la sensación de no ser suficiente.

“Creo que todos sabemos que hay que amarse a uno mismo antes de permitir que alguien más nos ame… ¿Sientes que lo estás practicando ahora?”, le cuestionó Nikki.

“Para mí, eso también es algo que da miedo o que me confunde, porque es como decir: ‘No podrías amarme si tengo defectos. Tengo que ser perfecta para ser amada. ¡Eso no es verdad! Alguien que te ama de verdad te ayudará a sanar esas partes de ti misma”, expuso JLo.

La artista dijo que no está buscando una relación por el momento: “Esta es la cosa: no hay nuevas expectativas porque no estoy buscando a nadie”.

Fue el pasado 20 de agosto, el mismo día que cumplían dos años de su segunda boda que realizaron en la mansión del actor en Georgia, que la cantante le pidió el divorcio al actor.

Se recuerda que “Bennifer” se casó inicialmente el 16 de julio de 2022 en Las Vegas, Estados Unidos.

Jennifer López y Ben Affleck retomaron su relación casi 20 años después de romper su compromiso en 2004. Volvieron a ser captados en abril de 2021 y se casaron meses después.