La historia del actor Drake Bell: de la fama al olvido

Drake Bell, uno de los protagonistas de la exitosa serie Drake & Josh, que se transmitió entre 2004 y 2007 por Nickelodeon, se convirtió en una figura reconocida a nivel mundial, especialmente entre los adolescentes de la época. Su papel como Drake Parker lo catapultó a la fama y la serie se consolidó como uno de los programas juveniles más populares de la cadena.

Junto a sus compañeros de elenco, Josh Peck y Miranda Cosgrove, vivió el auge de su carrera, que lo llevó a participar de otras producciones y obtener varios premios por su trabajo. Sin embargo, el éxito en pantalla no se reflejó en su vida personal y financiera a largo plazo.

El actor, que actualmente tiene 38 años, relató que a los 30 años cayó en bancarrota debido a una mala administración de sus ingresos y a la falta de regalías por sus trabajos en la televisión.

Drake Bell comenzó su carrera a temprana edad, apareciendo en comerciales y pequeños papeles en programas de televisión durante los años 90. Sin embargo, fue su participación en Drake & Josh la que lo llevó al estrellato. Durante los años que trabajó para Nickelodeon, ganó varios premios Kids’ Choice Awards y un Teen Choice Award por su participación en la comedia Superhero Movie. Además, protagonizó varias películas basadas en la serie animada Los padrinos mágicos.

A pesar de su éxito, el actor dijo en la entrevista con Yordi Rosado que los salarios que recibía por sus trabajos en televisión no eran tan altos como muchos podrían imaginar.

Aclaró que aunque trabajaba en un programa popular, no recibió regalías por las múltiples retransmisiones de la serie. “A nosotros nos pagaban por la semana de trabajo, y no era mucho. Además, solo grabábamos algunos episodios por año, lo que significaba que teníamos que hacer rendir ese dinero para todo el año”, explicó. “Desafortunadamente, cuando empecé a trabajar en Nickelodeon no me pagaban regalías, estábamos en un canal de TV… A nosotros nos pagaban la semana de trabajo, que no era mucho”, agregó.

Drake Bell en bancarrota

Bell mencionó que a lo largo de su carrera enfrentó varias dificultades financieras. Aunque pudo comprarse una casa a los 20 años gracias a su trabajo constante, su falta de conocimiento sobre la administración de dinero lo llevó a perder todo a sus 30 años. “Entré en bancarrota a una edad muy temprana y fue traumático”, señaló. La presión de mantener una vida acorde con su fama y la falta de asesoría financiera adecuada fueron algunos de los factores que contribuyeron a su crisis económica.

El actor también mencionó que, debido a los altos impuestos y los gastos relacionados con su carrera, como la contratación de publicistas y la participación en sesiones de fotos, su situación financiera fue más complicada de lo que muchos podían imaginar. “No teníamos un ingreso constante durante todo el año”, comentó, refiriéndose a los períodos de inactividad entre grabaciones.

El lado oscuro de Hollywood

En su conversación con Rosado, el actor estadounidense también abordó temas difíciles de su vida personal, incluido el abuso que sufrió durante su carrera en Nickelodeon. En un documental titulado Quiet On Set, compartió por primera vez su experiencia de abuso sexual a manos de Brian Peck, un entrenador de actuación de la cadena. Bell relató un episodio traumático en el que fue agredido mientras dormía, lo que le dejó profundas secuelas emocionales.

Este testimonio, junto con las acusaciones de abuso contra el productor Dan Schneider, ha abierto un debate sobre las condiciones a las que se enfrentan los niños en la industria del entretenimiento. Drake Bell señaló que hablar de estos temas ha sido un proceso difícil, pero necesario para crear conciencia sobre los abusos que ocurren en Hollywood.

La nueva vida de Drake Bell en México

En medio de estas dificultades, Drake Bell encontró un refugio en México, un país donde ha sido bien recibido por sus seguidores. El actor empezó a acercarse más a la cultura mexicana en 2019, cuando lanzó su sencillo “Fuego lento” y adoptó el nombre artístico de Drake Campana, usando la palabra en español como una traducción de su apellido. Además, comenzó a publicar en redes sociales principalmente en español, lo que le permitió conectarse de manera más directa con su base de fans en Latinoamérica.

En su entrevista con Yordi Rosado comentó que siente una conexión especial con México, al punto de considerar mudarse definitivamente a ese país. “Me encantaría vivir en México. Me siento más en casa aquí que en Los Ángeles”, dijo, además señaló que gran parte de sus amigos ya se han mudado de California a otros estados como Florida y Texas.

Desde su llegada a México, Bell ha participado en varios proyectos y ha realizado giras musicales en ese país. En 2023, formó parte de la versión mexicana del programa The Masked Singer, lo que consolidó aún más su presencia en la escena mediática de Latinoamérica. Además, ha lanzado un álbum completamente en español titulado “Sesiones en Casa”, y sigue siendo muy activo en redes sociales, donde interactúa con sus seguidores en español.

El presente de Drake Bell

El actor y cantante sigue disfrutando de su carrera musical y mantiene una relación cercana con sus seguidores a través de las redes sociales. Recientemente, anunció una gira musical y el lanzamiento de un nuevo álbum, lo que indica que sigue activo en su carrera artística.

En su tour titulado “Non-Stop flight now on tour” recorrerá lugares como: Guayaquil, Ecuador, el 12 de octubre; Guadalajara, México, el 26; La Ciudad de México, el 27; Metepec, México, el 8 de noviembre; Aguascalientes, México, el 23; Oklahoma City, Estados Unidos, el 3 de diciembre; Houston, Texas, el 7; Venice, California, 20; y, Orlando, Florida, el 24 de enero de 2025. Además, el artista anunció por sus redes sociales que a partir del 26 de octubre estará disponible su nuevo álbum musical.