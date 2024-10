Tekashi sobre la orden de arresto internacional en su contra: "Eso no existe, eso nada más es chisme"

Tekashi 6ix9ine aseguró que la orden de arresto internacional emitida por un tribunal dominicano "no existe".

“Eso es mentira (la orden de captura). Eso no existe, eso nada más es chisme. Yo no me estoy escondiendo, yo vine aquí, tú me ves en persona… hay policías abajo…”, le dijo el artista a Michelle Galván periodista de Primer Impacto.

Aunque el rapero niega la orden de arresto, el pasado 25 de septiembre, el Quinto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional lo declaró la rebeldía acusado de violencia de género en contra su pareja Jorgina Guillermo Díaz, conocida en el mundo artístico como Yailin la más viral.

El tribunal de alzada al imponer la rebeldía y dictó orden de arresto en contra de Tekashi 69, por no comparecer al tribunal, no obstante haber sido citado debidamente a la audiencia seguida en su contra, luego de que fuera denunciado por violencia de genero por la madre de Yailin, la señora Wanda Díaz.

Sobre la demanda que interpuso Yailin en Estados Unidos en su contra por por robo y violencia doméstica y donde lo acusa de obligarla a realizarse cirugías estéticas, Tekashi tachó a la dominicana de "incoherente" luego de haberse sometido a un cambio de color de ojos recientemente.

El rapero de origen mexicano dijo a Primer Impacto que no tiene sentido que ella lo haya acusado de obligarla, si ahora que no están juntos, ella continúa sometiéndose a procedimientos estéticos.

Por otra parte, el artista se incomodó y abandonó la entrevista cuando le continuaron preguntando sobre dicha demanda.

El pasado 19 de septiembre la joven dominicana, de 22 años, acusó al rapero de origen mexicano de abuso y explotación física y sexual, emocional y financieramente.

"Durante un periodo de más de un año, el acusado abusó física, sexual y emocionalmente de la demandante, lo que incluyó, entre muchos otros actos de abuso y manipulación, drogarla mientras robaba y desviaba cientos de miles de dólares de sus ganancias”, reza el documento de la demanda que fue presentado en un tribunal de Miami, Florida.

Agrega que “el acusado utilizó estos fondos malversados para pagar gastos de lujo para su propio entretenimiento, mientras manipulaba, avergonzaba y obligaba al demandante a someterse a cirugías plásticas innecesarias y otros procedimientos cosméticos”.

Se recuerda que la expareja que inició su relación a mediados de 2023 y se separó en agosto de 2024, siempre estuvo envuelta en situaciones de violencia doméstica, aunque en todas las ocasiones, Yailin negó haber sido violentada por Tekashi.

Precisamente hace dos meses, “La más viral” durante una transmisión en vivo dejó claro que no se separaría de su pareja, aunque tengan problemas de violencia, solo si le es infiel.

“De la única forma que me deje de Dani es que me pegue los cuernos”, dijo Yailin en sus redes sociales.

Incluso a inicios de años, la intérprete de “Narcisista” envió un comunicado donde le hace una fuerte advertencia al Ministerio Público luego que se diera conocer en los medios de comunicación los planes de apelar la medida de coerción impuesta contra Tekashi 69, acusado de violencia de género en perjuicio de ella y su madre, Wanda Díaz.

La cantante catalogó el proceso como "un circo mediático, donde hay fuerzas oscuras", desmintiendo de esta manera las informaciones ofrecidas por la Fiscalía en el expediente.