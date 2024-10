Liza Blanco lanza nuevo proyecto y Jhoel López apoya que su esposa crezca "más que yo si es necesario"

Liza Blanco celebra su crecimiento como empresaria. Además de su tienda de ropa y su podcast "Entre nubes y fuego", ahora hizo oficial el lanzamiento de una colección de 8 labiales.

Durante un almuerzo con influencers de moda, periodistas, familiares y amigos, la comunicadora presentó este miércoles 2 de octubre los primeros productos de su marca de maquillaje Liza Cosmetics, que pretende expandir a nivel nacional e internacional.

Asimismo, Blanco también recibió las felicitaciones y buenos deseos de su esposo, el animador y productor de televisión Jhoel López, quien confesó que está de acuerdo con que las mujeres puedan lograr sus metas por sí misma y triunfar aun más que su pareja.

"Este es su mensaje que necesita la sociedad en estos momentos porque los latinoamericanos queremos esposas para tenerlas en jaula de oro, hacerlas renunciar a sus sueños... Okey, yo te doy todo, tú vas a tener dinero, carro, todo lo que tú quieras, pero tú no vas hacer nada", expresó.

"Y el dinero no da la felicidad, hay que impulsar a las mujeres a que puedan tener sus alas y volar. Cuando tú amas a alguien de verdad, quieres lo mejor para esa persona aunque tú no estés incluido en los planes, eso es amor", añadió.

La relación que conforman Liza Blanco y Jhoel López desde hace 12 años se ha caracterizado por el respaldo y el apoyo que mutuamente se demuestran en sus trabajos.

Para la joven presentadora, fue de vital importancia tener el soporte de su esposo en la creación de este nuevo emprendimiento, ya que en ese transcurso tuvo que lidiar con problemas de salud.

"Jhoel ha sido mi apoyo constante en todo lo que he emprendido, es mi socio, mi compañero... entonces hay que hacer un balance, no es fácil, en mi vida personal trato de estar bien porque a medida de que yo estoy bien, todo lo demás estará. Este año han sido muchas situaciones retadoras, que me han puesto aprueba, pero he saludo airosa y estamos aquí con Dios", explicó Blanco.

En junio, Blanco reveló su diagnóstico de adenomiosis, adherencia pélvica y endometriosis, por lo que se sometió a una histerectomía en Atlanta, Estados Unidos.