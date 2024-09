Dejan de contratar a Aleks Syntek tras haber "tirado al inodoro" disco de Karol G

El haber “tirado al inodoro” un disco de Karol G en una dinámica de un programa le está costando caro a Aleks Syntek, quien reveló que ha perdido contratos de trabajo por esa acción.

El cantautor mexicano reveló que no solo ha tenido que lidiar con el odio en las redes sociales por parte de los fanáticos de la “Bichota”, sino que también las consecuencias han sido economicas.

“Yo no tengo nada en contra de ella, era un programa de bromas, de Gabo Ramos… era puro cotorreo. La sacaron de contexto, como si yo estuviera haciendo una campaña tirando los discos de esta mujer (Karol G) y se me cancelaron conciertos en Colombia, en Estados Unidos, porque la mujer está muy exitosa y muchos empresarios se sintieron ofendidos y me afectaron muchísimo”, contó el artista Syntek a TV Azteca.

Fue hace uno meses en el podcast “Más Pedido” de Gabo Ramos que el mexicano tuvo que decidir cuáles discos prefería y cuáles tiraba al inodoro y entre esos estaba “Mañana será bonito” de Karol G.

Cuando lanzó el famoso disco de la colombiana al inodoro, Alex explicó no se identificaba con las canciones de la cantante colombiana, pues no consideraba que fueran para una persona “de su edad”, pero entendía por qué era tan popular entre los jóvenes.

“Sé que (Karol G) es muy amada por la comunidad joven, pero no son canciones para alguien de mi edad”, dijo en ese momento.