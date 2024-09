Frank Reyes recula sobre su salida de RD por inseguridad; Sorprende que Policía enviara nota relacionada

Frank Reyes reculó sobre sus declaraciones de que se había marchado del país por inseguridad. Por alguna razón de fuerza mayor, el bachatero no mantuvo sus palabras y ofreció una nueva versión, en un comunicado que de manera extraña difundió la Policía Nacional.

El veterano bachatero dominicano, en nota enviada a Listín Diario por medio de la Policia Nacional, precisó que no se fue a vivir a Miami por la inseguridad, como publicó este diario, sino porque sus hijos necesitaban “una mayor seguridad y protección".

"A mí se me preguntó el motivo de yo mudarme fuera del país. Y yo dije: me mudé a Miami porque prácticamente yo vivo en un avión y si mis hijos están conmigo tendrán mayor seguridad, pero estoy hablando de seguridad de padre", manifiesta el reconocido artista en el comunicado de prensa que envía la Policia Nacional.

Inicialmente, en sus declaraciones publicadas el martes aquí, decía: “Los altos niveles de delincuencia que arropan, lamentablemente, a nuestro país fueron los motivos que me llevaron a trasladar mi residencia a la ciudad de Miami. Mientras estaba de gira sufría mucho por los míos, viendo como la delincuencia se adueña de nuestras calles, que nadie está seguro ni en su casa, y yo casi no estaba con ellos, y eso me generaba un estrés muy grande”.