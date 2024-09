Marjorie de Sousa se retira implantes mamarios por salud tras sufrir varios síntomas

Marjorie de Sousa reveló que hace tres meses decidió retirarse los implantes mamarios de silicona en una clínica de Colombia por salud tras presentar hinchazón de ojos, tobillos y pies, gripe, alergia, agotamiento y migraña.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz venezolana mostró fotografías de las reacciones que su cuerpo estaba sufriendo a causa de las prótesis.

"Yo comencé desde el 2008 con unas migrañas y una inflamación en mi cara que no sabía de dónde, yo me despertaba y parecía otra persona. Los ojos hinchados como que empecé a darme cuenta... La verdad lo fui dejando por el tiempo, porque fui mamá, por mil cosas", explicó.

En ese sentido, afirmó que después de tener a su hijo algunos síntomas empeoraron, e incluso durante una grabación "perdí la versión" y aunque se sometía a chequeos en la vista, no encontraba respuesta.

Además del brote que aparecía en su cuello y "tema respiratorio continúo, me la pasaba enferma a cada rato, me volví alérgica a todo y yo no era alérgica, ahorita estoy con una vacuna por tres años".

"Me siento bien, me gusta, es que yo era así, entonces es como reencontrarme con Marjorie y decirle perdóname. A veces somo muy inconformes con lo que Dios nos manda y creo que es una tontería... en ese patrón de belleza que la sociedad nos exige, se nos olvida ser uno que es lo más bonito", añadió.

Por otro lado, el doctor Alan González, quien realizó la cirugía de la estrella de telenovelas, puntualizó que la intervención es conocida como capsulectomía, que es la extracción del tejido que rodea el implante producido por la respuesta inmunológica a cuerpo extraño del organismo.