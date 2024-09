John Mulaney y Olivia Munn tienen un segundo hijo, una niña llamada Méi

El comediante John Mulaney y la actriz Olivia Munn ahora tienen un segundo hijo, una niña llamada Méi June Mulaney.

Munn dijo en una publicación de Instagram el domingo que la niña nació a través de una madre sustituta el jueves.

“Sentí muchas emociones profundas por no poder llevar a mi hija en el vientre”, dijo Munn en la publicación que incluía una foto de los padres y el bebé juntos en una cama de hospital. “Cuando conocí a nuestra madre sustituta, hablamos de madre a madre. Ella me mostró tanta gracia y comprensión que supe que había encontrado un ángel de la vida real. Las palabras no pueden expresar mi gratitud por haber mantenido a nuestro bebé a salvo durante 9 meses e hecho realidad nuestros sueños”.

Munn agregó que “Méi (pronunciado may) significa ciruela en chino”.

Mulaney, de 42 años, y Munn, de 44, que también comparten un hijo de 2 años, se casaron en julio.

A principios de este año, Munn reveló que le habían diagnosticado cáncer de mama y se había sometido a una mastectomía doble. En una entrevista con People en marzo, Munn dijo que Mulaney estuvo a su lado en todo momento y que sin él se habría sentido como si estuviera escalando un iceberg.

Los dos comenzaron a salir en 2021 y le dieron la bienvenida a su hijo, Malcolm, ese noviembre.