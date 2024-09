Edwin Encarnación afirma que Karen Yapoort "me ahorra todos los pesos que me pueda ahorra"

Contrario a la percepción de mujer "derrochadora" que las personas pueden tener de Karen Yapoort, su esposo Edwin Encarnación declaró que la comunicadora representa una clave importante en la administración de sus finanzas.

A pesar de sus costosas compras que incluyen zapatos y carteras de lujo, la conductora de "Casados en caos" no despilfarra el dinero, según aclaró el expelotero y empresario durante una entrevista en "Finanzas con humor", de Juan Carlos Guilbe.

"La gente tiene la percepción de que Karen es una gastadora, una derrochadora, de que le está gastando el dinero a Edwin… Karen me cuida a mí al contrario, Karen me ahorra todos los pesos que me pueda ahorra", explicó Encarnación.

"Ella a nivel económico se maneja muy bien", recalcó.

Asimismo, el inicialista dominicano confesó que no tiene que controlar o monitorear los gastos de su esposa, ya que "ella sabe cuándo darse sus gustos, cuando uno puede", señalando que él lleva dos años sin comprar un reloj "porque no puedo ahora, tengo el dinero, pero no puedo".