Alejandra Guzmán confiesa que no cree en el amor por su experiencia con interesados

Aunque le canta al amor, el despecho también forma parte de la banda sonora de la vida personal de Alejandra Guzmán, quien confesó recientemente a reportera de "Despierta América" que está incrédula sobre el amor en este tiempo tras tener experiencias con parejas movidas por el interés.

"Ya no creo en el amor, porque la gente ya no ama, ya nada más va a ver qué me saca", contó la artista.

En referencia a los resultados negativos de la prueba de paternidad entre Luis Enrique Guzmán y Apolo, a quien consideraba su sobrino biológico, la cantante mexicana afirmó: "El último (hombre) fue el peor, entonces como que ya estoy un poco ciscada como mi hermano".

Luego de que el pasado 18 de septiembre se divulgara que Apolo no es descendiente de la familia, la intérprete de "Hacer el amor con otro" expresó sus deseos de mantener un vínculo con el niño de 5 años.

"La personita que es Apolo, para nosotros, siempre va a ser bienvenido. Él es un angelito", señaló.