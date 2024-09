New York Magazine anuncia licencia de su reportera estrella después de que se revelara una relación

La revista New York Magazine dice que su muy respetada corresponsal en Washington, Olivia Nuzzi, está de licencia después de revelar que violó los estándares de la publicación al tener una relación personal con un ex sujeto de reportaje.

El boletín de noticias Status, que publicó la historia , y The New York Times citan fuentes anónimas para identificar a Robert F. Kennedy Jr. como la otra persona involucrada con Nuzzi. Ella no ha confirmado la participación de Kennedy, y Kennedy dijo en una declaración que solo la había visto una vez.

David Haskell, editor jefe de la revista New York, dijo en una nota a los miembros del personal el viernes que Nuzzi les dijo que la relación comenzó en diciembre pasado, “después de que publicamos su perfil en noviembre”. Su único perfil publicado ese mes fue el de Kennedy. La relación supuestamente terminó en agosto, escribió.

Se trata de un acontecimiento explosivo para la revista y para Nuzzi, cuyo artículo que incluye una entrevista con Donald Trump, “Mirando dentro del oído y el alma de Donald Trump”, apareció en su portada más reciente. Haskell dijo que las versiones en línea de la historia de Trump y una que Nuzzi escribió sobre Biden este verano dirigirán a los lectores a una nota que explica la situación.

Publicada la noche del jueves, Nueva York dijo en la nota que si hubiera estado al tanto de la relación, a Nuzzi no se le habría permitido cubrir la campaña presidencial.

Nueva York dijo que una revisión interna de su trabajo no encontró imprecisiones ni evidencia de sesgo, pero que Nuzzi está de licencia mientras se realiza una revisión más exhaustiva por parte de un tercero.

"Lamentamos esta violación de la confianza de nuestros lectores", dijo la revista, y una portavoz no hizo más comentarios. Un portavoz de Kennedy, que está casado con la actriz Cheryl Hines, no respondió de inmediato a un mensaje de The Associated Press.

Nuzzi dijo en una declaración a Status que a principios de 2024, la naturaleza de algunas comunicaciones entre ella y un ex reportero se volvió personal.

“Durante ese tiempo, no informé directamente sobre el tema ni los utilicé como fuente”, dijo. “La relación nunca fue física, pero debería haber sido revelada para evitar la apariencia de un conflicto. Lamento profundamente no haberlo hecho de inmediato y pido disculpas a aquellos a quienes he decepcionado, especialmente a mis colegas en Nueva York”.

Haskell dijo que los editores de Nueva York “se enteraron de la naturaleza personal de la relación de Olivia hace unos días”. Dijo que le dijeron que la relación terminó en agosto.

En su artículo sobre la campaña de Kennedy que se publicó en noviembre pasado, “La política alucinante de la campaña saboteadora de RFK Jr.”, Nuzzi describió un desgarrador viaje en auto y una breve caminata con Kennedy y sus perros mientras lo entrevistaba.

Su nombre apareció en un artículo de marzo de 2024 en The New York Times, donde Nuzzi, Frank Bruni y Joe Klein analizaron el estado de la campaña en ese momento. “Estamos olvidando o ignorando deliberadamente algo bastante importante sobre estas elecciones: no es una carrera de dos hombres. Es una carrera de tres hombres”, dijo Nuzzi, señalando que en ese momento Kennedy estaba “competitivamente en las encuestas”.

Status citó a un representante de Kennedy diciendo: “El señor Kennedy sólo conoció a Olivia Nuzzi una vez en su vida para una entrevista que ella solicitó, lo que dio lugar a un artículo difamatorio”.

En el boletín Playbook de Politico del viernes por la tarde, Ryan Lizza de esa publicación (que es el ex prometido de Nuzzi) escribió que “debido a mi conexión con esta historia... mis editores y yo hemos acordado que no participaré en ninguna cobertura de Kennedy en Playbook ni en ningún otro lugar de Politico”.