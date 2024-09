Miss Universo Nicaragua designa a su nueva representante

Aunque en el mes de julio, durante su visita a República Dominicana, la Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios negó a periodistas de LISTÍN DIARIO haber sido exiliada de Nicaragua, la modelo y periodista aún no ha pisado su país desde su coronación en noviembre del año pasado.

Palacios ha visitado 31 países desde que ganó el título universal, sin embargo, su sucesora como Miss Nicaragua ya fue designada mientras ella se encontraba en Perú, sin anunciar cuándo estará por su tierra natal.

Se trata de Geyssell García, Miss Universo Nicaragua 2024, a quien su antecesora envió un mensaje en redes sociales: "Felicidades reina, el universo te espera".

Luego de dos intentos en 2020 y 2021, García pensó que "no cumpliría" su sueño de convertirse en la mujer más bella de Nicaragua.

"Hola a todos, estoy sumamente emocionada, hoy recibí mi banda que me acredita como Miss Universe Nicaragua 2024. He estado en constante preparación, aprendiendo protocolos. Pronto les comparto material. Me conmueve hasta las lágrimas sentir tanto amor en las redes", anunció en Instagram.