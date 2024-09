Ángela Aguilar es demandada por despedir a su corista durante su licencia de maternidad

A menos de dos meses de su boda con Christian Nodal, Ángela Aguilar enfrenta una demanda por despido injustificado.

El licenciado Arturo Yahir Caridad, abogado de la exempleada de Ángela, afirmó en el programa "De todo para la mujer" que la cantante decidió terminar la relación laboral mientras la demandante se encontraba en plena licencia de maternidad.

"Ella tuvo que cubrir sus gastos de parto de recuperación y por lo menos ella esperaba que pudiera reincorporarse a sus labores, pero su sorpresa fue de que estaba despedida", dijo Yahir.

Asimismo, explicó que la artista mexicana fue declarada en rebeldía por no comparecer al tribunal ni apoderar a un abogado que se ocupe del caso.

"Angela Aguilar esta confesa; es decir, está en rebeldía. No hay ningún apoderado legal que la represente, no ofreció pruebas, no se presentó a absorber posiciones y tampoco presentó ningún tipo de justificación de porqué no comparecieron. De ahí que el juicio siguió sus etapas y pronto se va a dar una resolución", finalizó.

Esta no es la única situación legal que enfrenta Ángela Aguilar. Según informó "Ventaneando", la joven y su padre Pepe Aguilar fueron demandados por la viuda de Miguel Ángel Hernández, quien fue uno de los músicos.

Hernández murió durante la pandemia de Covid-19, por lo que la esposa solicitó a Pepe Aguilar una prima de antigüedad por 21 años laborados.