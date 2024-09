Aleska Génesis revela que hizo las paces con Gaby Espino

La modelo venezolana Aleska Génesis reveló que hizo las paces con la actriz Gaby Espino tras la disputa que protagonizaron en 2022.

Durante el podcast de Carlos Adyan, "No lo cuentes", Aleska dijo que coincidió con Gaby en un evento y le expresó que deseaba resolver sus diferencias, aún después de que supuestamente esta última se burlara cuando en enero fue apresada en México.

"Nunca me imaginé verla allí, cuando la veo todos alrededor se pusieron nerviosos, todos, me imagino que no sabían cómo yo iba a reaccionar o cómo ella iba a reaccionar", contó Aleska.

"Porque ya yo estoy en un momento de mi vida donde entiendo que cada persona actúa de acuerdo a sus experiencias y sus batallas y lo que sea. Me han juzgado injustamente, pero ya eso no es mío, yo suelto", afirmó.

Según la sexta finalista de "La casa de los famosos 4", su compatriota le confesó que fue engañada por la expareja de ambas, el empresario Miguel Mawad, para acusar a Aleska de intentar hackear su cuenta de Instagram.

Asimismo, Aleska agradeció poder conversar con Gaby, a quien también cuestionó por no apoyarse entre mujeres. Además de que se abrazaron y se desbloquearon mutuamente de redes sociales.

"Qué bueno que eso sucedió porque pude hablar con ella, yo sentí que un peso se me quitó. Ese día nos abrazamos, lloré, creo que fue muy bonito", explicó.

BRUJERÍA

Sobre las grabaciones que salieron hace dos años donde aparecía en medio de una videollamada con una hechicera, Aleska Génesis aclaró que todo fue parte de una trama organizada por Miguel Mawad y "fui una estúpida".

Aleska narró que la hermana de su mejor amiga la contactó para brindarle la ayuda de una "bruja" que le sugiere poner gotas de orina en el café de Nicky Jam para volverlo a enamorar y que Miguel se alejara de ella al verlo otra vez con el artista.