Michelle Jiménez, Miss España 2024, sobre sus 15 tatuajes: "No incito a los jóvenes a que lo hagan"

Michelle Jiménez, Miss España 2024, habló sobre los tatuajes en su cuerpo que tanto llaman la atención, que la diferencian entre las demás reinas de belleza y que han llegado a ser motivo de críticas.

La joven de 21 años, quien es de origen dominicano y ecuatoriano, explicó durante una entrevista con el periodista Lucho Borrego que espera ser inspiración y que otras personas tatuadas no se limiten, aunque no incita a los jóvenes a hacer lo mismo. Además reveló que tanto ella como su equipo están pensando si cubrirlos o no para su participación en Miss Universo.

"Quizás en algún momento de mi vida, ahora mismo, digo '¡Ay! No me habría hecho esto', pero claro es que yo con 15 años, 16, 17... Para nada yo incito a los jóvenes a que se los hagan, desde luego que no", aclaró Jiménez.

"Yo más que taparlos y tapar mi esencia, lo que quiero que se concentren en mí, yo quiero que si hago una entrevista con el jurado que me miren a mí, a mi cara, se concentren en lo que estoy diciendo, en lo que estoy proyectando, mucho más que mis tatuajes", añadió.

Sin embargo, la estudiante de Comercio y Marketing confesó que en caso de tenerlos que eliminar de su cuerpo, solo conservaría el primer tatuaje que se hizo, que le recuerda a su prima. Tiene 15 tatuajes, pero admite que son pequeños.

"Yo lo entiendo hay gente muy conservadora y esto es así, a mi abuela no le gustan (risas), yo lo entiendo perfectamente, pero al final ya están hechos, ya no podemos hacer nada, lo que podemos hacer es trabajar, centrarnos en la preparación", puntualizó.