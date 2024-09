Hony Estrella enfocada en su hija, cuatro obras y un musical

Considerada un referente de talento y éxito, Hony Estrella reveló en el podcast “El Cuartico”, de Listín Diario, sus secretos para brillar en sus múltiples facetas en el arte y la comunicación, al punto de colocarse por más de 20 años como una de las mejores dentro de varias generaciones de comunicadoras y la más completa de su generación.

La comunicadora y actriz explicó que se enfoca en hacer que la información que entre a su cerebro sea de valor e invertir tiempo en leer un libro, aprenderse el libreto de su personaje para una obra o una película, pasar tiempo con su hija, Camila, de 17 años, o ir al teatro, aunque admitió que el “estado morsa” (tirada en la cama, mirando el techo) también es importante para ella.

Hasta el próximo año, Hony tiene confirmadas cuatro obras teatrales: su unipersonal “Pórtate bien” (11 y 12 de octubre), “Lifting” (25 de octubre), un monólogo basado en el libro “Luz rabiosa” de Priscilla Velázquez Rivera (2 y 3 de noviembre y diciembre) y “La Verdad” (enero) y un musical en febrero.

Además de que también se acerca su graduación de una maestría en Ciencias Políticas.

“Hay que memorizar tanto, sobre todo cuando a uno le toca hacer un monólogo o un unipersonal porque tú estás, yo no diría solo en escena porque puedes tener a alguien que te puede estar acompañando en ese momento, pero tú tienes que hacer un texto de una hora o una hora y diez minutos, y a veces tienes que cambiar de un personaje a otro”, contó Hony durante la conversación con las periodistas Audry Trinidad, Ashley Presinal, Floranyi Jáquez y Yerlendy Abad.

A raíz de las tantas emociones y los cambios de personalidades que exige tener que ensayar más de un guion al mismo tiempo, Hony describe la actuación “no solo como una terapia, sino como nacer cada vez que subo al escenario, como que nazco otra vez”.

A pesar de que tiene sus momentos de ocio, también confiesa estar de acuerdo con las artistas que deciden alejarse de sus redes sociales, como Katy Perry, Camila Cabello y Cazzu.

Asimismo, habló sobre administrar el tiempo e invertirlo en aprovecharlo para sí mismo.

“El tema no es la tecnología, sino las manos que la utilizan, así es todo en la vida. A veces no es la medicina, sino el médico que la ejerce, el problema no es la política, sino el político, porque el hombre hace la profesión, no la profesión hace al hombre”, puntualizó.

“En la vida tú no le puedes dedicar tiempo a algo que no valga la pena ni a gente que no valga la pena porque tú dedicarle una hora a alguien tiene que ser una persona que sea importante para ti”, añadió.

Hony Estrella cuando conversaba con Yerlendy Abad, Audry Trinidad, Ashley Ann y Floranyi Jáquez. JORGE MARTÍNEZ/LISTÍN DIARIO|JORGE MARTINEZ/LISTIN DIARIO

CRÍTICAS

Hony Estrella afirmó que las críticas no le quitan el sueño, incluso su tranquilidad se genera gracias a que su unigénita no se entera de chismes ni de ningún tipo de noticias sobre ella.

En ese sentido, dijo que aprendió de Jochy Santos y de Zoila Luna a no responder, sin embargo, también agradece ser tema de conversación aunque no sea por su trabajo.

“Yo grabé todo lo del Soberano porque yo sabía lo que venía. Es como: '¿Por qué? ¿Por qué ella no se cayó? Ella tenía un vestido debajo del otro'. Y tú sabes que todo ese tipo de cosas me dan mucha risa porque ya yo sé que van a pasar, entonces qué bueno que se tenga que rebuscar sobre algo porque a nivel profesional no se pueda decir nada de ti”, comentó.

Por otro lado, entiende que como figura pública está obligada a recibir halagos y críticas de la misma manera, por eso decidió mantener su vida amorosa en privado.

SU HIJA CAMILA

Hony Estrella tiene a su hija Camila, de 17 años, fruto de su romance con el también artista Vladimir Dotel.

Para Hony, Camila es su cable a tierra y de quien recibe los mejores consejos, además de que no le interesa estar en el arte ni es la típica adolescente que le gusta navegar en internet.

“Yo siempre tengo una frase que dice: 'Camila es tan madura como yo y yo tan inmadura como ella'. O como que papá Dios hizo que yo diera a luz a mi madre”, señaló.

Por otro lado, Hony recordó el escándalo que protagonizó durante su embarazo que casi la hizo perder a su bebé mientras la acusaban de haber interferido en la relación del padre de su niña.

"Fue algo muy público, incluso a mí se me adelantó el parto por la presión social, casi pierdo a mi bebé", expresó Hony, quien adelantó que en su podcast “Cuéntame más” se dirigirá hacia las jóvenes que inician un noviazgo.