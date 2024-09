Amara la Negra confiesa al borde del llanto que su mayor miedo es volver a la pobreza

La artista dominicana Amara la Negra confesó que le tiene miedo a la pobreza y no quiere volver jamás a ser “homeless”, una persona sin un hogar.

"No quiero jamás en la vida volver a vivir en la calle, a ser homeless, le tengo miedo a la pobreza porque sé lo que es, lo he visto, lo he vivido", confesó en el programa “Desiguales”.

Amara contó que tuvo que vivir en su vehículo durante un tiempo antes de ser famosa.

Al borde del llanto expresó: "He trabajado tan duro Padre Amado para estar donde estoy el día de hoy. Yo trabajo como un animal pero le tengo tanto miedo a regresar".

La cantante, actriz y presenatdora agregó: "tengo un miedo a regresar de donde vine".

Ante esto, su compañera y compatriota la doctora Nancy Álvarez le pidió perdón “porque siempre te critico que estás hablando mucho de dinero, ahora te entiendo”.

Para la madre de Sumajestad y Sualteza hablar hablar sobre cómo logró obtener sus bienes a pesar de las adversidades y gracias a su trabajo honesto no es hacerse la víctima, así les dejó saber hace unas semanas a quienes la acusan de “victimizarse”.