Sandra Berrocal se sincera sobre sus cirugías estéticas: "Yo deseo tener mis glúteos de antes"

A pesar de ser considerada una de las mujeres más bellas de los medios de comunicación de República Dominicana, Sandra Berrocal nunca ha ocultado las cirugías estéticas a las que se ha sometido a lo largo de sus más de 15 años de carrera.

En esta oportunidad, la comunicadora y modelo reflexionó sobre la decisión que ha tomado de modificar algunas parte de su cuerpo y admitió que "las mujeres jodemos y jodemos hasta que nos dañamos". Asimismo, confesó que se arrepiente de haber aumentado sus glúteos, por lo que entiende que físicamente no está en su mujer momento.

"Yo me he hecho dos (liposucciones) y me he cambiado los senos (implantes) dos veces y los glúteos, que eso es de lo que más me arrepiento", expresó Berrocal durante una entrevista en el programa "Protagonistas" con Ivana Gavrilovic.

"Mi amor, porque yo... las mujeres jodemos y jodemos hasta que nos dañamos, ¿qué necesidad tenía yo de ponerme glúteos?", añadió.

La panelista de "Sin filtro radio show" contó que cuando se realizó dicho procedimiento estaba de moda.

"Yo tenía mis glúteos, pero no así, pero está bueno porque jodemos demasiado, no se puede joder tanto, ahora yo deseo tener mis glúteos de antes", comentó.