Selena Gómez se convierte en milmillonaria gracias al éxito de su compañía Rare Beauty

La actriz y cantante Selena Gómez ha ingresado en la exclusiva lista de mujeres milmillionarias, un logro que ha alcanzado gracias a su compañía de maquillaje Rare Beauty.

Según Bloomberg, Gómez, de 32 años posee una fortuna de 1,300 millones de dólares y la mayor parte de su patrimonio proviene de las ganancias que ha dejado su empresa de cosméticos, la cual fue fundada en el año 2019.

Rare Beauty mantiene un valor de alrededor de 2,000 millones de dólares y aunque surgieron rumores de que Gómez vendería la compañía, esta negó tener planes de cederla.

Otras fuentes de ingreso que revela el medio sobre la intérprete son los patrocinios de Puma, Coach y Louis Vuitton, con lo que ha recaudado millones de dólares.

Asimismo, resalta el éxito que ha logrado con su música y en la actuación. Su papel en la serie de Hulu “Only Murders in the Building", le hizo ganar alrededor de seis millones de dólares.

La serie fue renovada para una quinta temporada y ha recibido nominaciones a los premios Emmy.

Selena Gómez es la mujer más seguida en el mundo en la red social Instagram con 424 millones de seguidores, superando a otras celebridades como Kim Kardashian, Taylor Swift y Kylie Jenner.