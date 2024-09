Amigo de Luis Miguel asegura que el artista se casó con Paloma Cuevas

Hace unos días, Luis Miguel desató rumores sobre su supuesta boda con Paloma Cuevas cuando se acercó para saludar un grupo de fanáticos que lo esperaban cerca de un restaurante en Chihuahua tras terminar su concierto en esa ciudad y lo vieron guardando un anillo en el bolsillo de su saco.

Ahora, el amigo del artista, Rafael Herrerías, afirmó ante la prensa mexicana que la pareja se casó en Europa, pero no pudo asistir debido a compromisos con su madre.

"Sí (recibí la invitación), pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá (de Marsella); no me acuerdo ahora, pero no fue en Lisboa", explicó.

Herrerías contó que felicitó al cantante y a la diseñadora tras contraer nupcias y negó que quieran tener hijos en común.

"No creo que (tengan hijos juntos). Él ya tiene tres; así que ya no. Y ella tiene dos. Están muy contentos todos; no creo que sea necesario a estas edades", mencionó.

"Es una gran mujer, a final de cuentas. Él la aprovecha. Que bueno que estén contentos, que estén bien", continuó.

Luis Miguel y Paloma dieron a conocer su relación en junio del año pasado al asistir juntos a la boda de la economista Anne-Marie Colling con Daniel Clará, el único hijo de la diseñadora Rosa Clará, en París, Francia.

Según medios internacionales, "Luismi" y Cuevas compartían una amistad desde que ambos se encontraban casados, ella con el torero Enrique Ponce y él con la actriz Aracely Arámbula. Siendo Ponce y Cuevas los padrinos de uno de los hijos de Arámbula y Luis Miguel.