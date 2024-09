Facturando con el despecho: Artistas que convierten sus fracasos amorosos en hit musicales

Desde siempre los artistas se han desahogado a través de su música. Esta es una herramienta poderosa para ventilar sus problemas personales, especialmente aquellos relacionados con el desamor y las relaciones fallidas.

Retratar sus realidades amorosas no es una práctica de estos tiempos y es que “las mujeres (y los hombres) ya no lloran, facturan”, así lo han demostrado artistas como Julio Iglesias, Anthony Ríos o Yolandita Monge y más reciente Karol G, Shakira, Anuel, Taylor Swift, Yailin y Tekashi.

Ha quedado en evidencia que las canciones interpretadas cuando en el amor todo está “patas arriba” se viralizan con mayor rapidez.

tekashi a Yailin

El rapero estadounidense es el último en unirse a la lista de cantantes que le han sacado ventaja a sus despechos en una “tiradera” dedicada a su expareja.

6ix9ine lanzó este 4 de septiembre “La respuesta”, un tema en el que resalta todo lo que hizo por Yailin en su turbulenta relación.

“Tú dices que perdiste el tiempo, tú no perdiste el tiempo, tú perdiste la memoria por todo lo que hice por ti, quién te va a creer el cuento; déjale saber al mundo, háblale con la verdad que yo dejé mi carrera para darte una carrera a ti”, reza parte de la canción que acumuló un millón de vistas en tan solo cinco horas

El videoclip muestra momentos de la pareja como, cuando le regaló dinero en efectivo y varias prendas el día del cumpleaños de Yailin mientras se recuperaba de una cirugía estética y también los instantes vividos con Cattleya, la hija que la exponente urbana tuvo con Anuel.

El desahogo continúa: “Tú me dices rata, tu niña me dice papá porque yo le di el amor que su padre no le da”, dice sobre la bebé de un año. “Yo la amo en realidad y ojalá nunca sea mala como su mamá”.

yailin a Tekashi

“La respuesta” es literalmente la contestación a “Perdí mi tiempo”, la canción que sacó la joven dominicana el pasado 27 de agosto.

En este tema, la joven, de 22 años, habla con una letra explícita del dolor de una ruptura sentimental y la decepción que se experimenta.

“Yo te lo entregué todo y al final nada valió la pena”, dice el tema la exponente.

yailin a anuel

Sin embargo, no es la primera vez que “la más viral” expone su despecho en un tema musical, pues en junio de 2023 publicó “Narcisista”, dedicado a su exesposo, Anuel.

El tema se resume en que la intérprete de “Chivirika” lo olvidó y que realmente él nunca la mereció.

“Egoísta, envidioso, narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas, de mi película no eres protagonista”, dice el coro de la canción que la urbana le dedicó al puertorriqueño.

anuel a karol g

Mientras que Anuel dedicó varios temas a su ex Karol G, aun cuando después de eso tuvo la relación Yailin y hasta se casó con ella.

Luego de la ruptura con la dominicana, el intérprete puertorriqueño no dejó de ser polémica por sus intenciones de llamar la atención de “La Bichota”.

En “Mejor que yo” el urbano dejó en evidencia que no superó su relación con Karol G

“Hace tiempo que ya no nos comemos, ya tienes novio, te echo de menos. Él no te entiende como yo te entiendo”, dice una parte de la canción de Anuel AA.

karol g a anuel

Por su parte, Karol G respondió con “Mi ex tenía razón”, un tema en el que le lanzó varias indirectas al puertorriqueño.

“Mi ex tenía razón dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor, que me trata mejor”, dice el coro.

Se recuerda que al concluir el romance de Karol G con Anuel, la joven artista estaba dolida y supo canalizar su dolor a través de la música, grabando canciones alusivas a sus sentimientos y posicionándose como una de las intérpretes más famosas de la música urbana.

En febrero de 2022 la cantante apodada como “La Bichota” lanzó el tema musical “Mami” junto a Becky G, aunque Karol nunca habló sobre la letra de la canción, todos sus seguidores asociaron el tema a su expareja, el intérprete de “La jeppeta”.

“No me vuelvas a llamar, ya hasta boté el celular, de lo tóxico que eres se volvió perjudicial… lo que se va, se va… rata de dos patas” son algunos versos interpretados por la colombiana.

shakira a piqué

La ruptura amorosa entre Shakira y Gerard Piqué se convirtió en una mina de millones de dólares para sus bolsillos, pues la colombiana supo canalizar muy bien su dolor.

A Shakira no le tembló el pulso al dejar plasmado en canciones sus sentimientos, dolor y despecho. En medio de su ruptura lanzó “Te felicito”, “Monotonía” y luego lo remató con de “BZRP Music Sessions #53”.

La colombiana dejó un mensaje contundente con este tema con un ataque directo a Piqué, a su novia Clara Chía y hasta su suegra.

Al igual que dejó marcada una generación con su frase “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, que luego llevó a su álbum del mismo nombre.

yolandita monge y Anthony Rios

Han pasado 37 años desde que la puertorriqueña Yolandita Monge irrumpiera con su emblemática canción “Señor del pasado”, con la que desempolvó una vieja relación amorosa que sostuvo con Anthony Ríos, provocando que el fenecido cantautor dominicano le respondiera con el tema “Señora tristeza”.

En 1985, cuando Yolandita colocó en el mercado el disco “Luz de luna”, que contenía el controversial tema "Señor del pasado", su mánager, esposo y productor, el fenecido Carlos “Topy” Mamery, estaba consciente de que rescatar la historia del antiguo amorío entre Yolandita y Anthony sería un éxito rotundo, traduciéndose en negocio.

Mamery no se equivocó. La canción se convirtió en un hit y hoy es uno de los grandes éxitos de toda la discografía de Yolandita, al punto que tanto en República Dominicana como en Puerto Rico el “dichoso romance” fue un tema que duró años vigente en los medios de comunicación.

JULIO IGLESIAS A ISABEL PRESLEY

Uno de los casos más antiguos envuelve a Julio Iglesias. A principios de los 80 del siglo XX el cantante español gozaba de su soltería luego de divorciarse en 1978 de su primera esposa, Isabel Preysler, madre de tres de sus hijos, el afamado español le dedicó uno de sus éxitos a su expareja.

“¡Hey!”, fue una canción que se ha argumentado que fue para responder a Presyler luego que esta declarara a la prensa que ella había sido el único amor del artista.

“No vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿Tú qué sabes de mí? Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir", es una parte de lo que dice la canción.

Taylor Swift a joe jonas

Taylor Swift y Joe Jonas mantuvieron una corta relación de julio a octubre de 2008, que terminó con una llamada telefónica, según reveló la cantante durante una entrevista con Ellen DeGeneres poco después.

Swift dedicó a su primer amor las canciones “Last Kiss”, “Holy Ground” y “Forever and Always”.

selena gómez a justin bieber

Las celebridades Selena Gómez y Justin Bieber concluyeron su sonado romance en 2017, pero fue dos años después cuando los fanáticos atribuyen que las letras de “Lose you to love me” eran dedicadas a su ex, ya que expone: “En dos meses nos reemplazaste” y “Ahora el capítulo se cierra (…), es hora de despedirse.

paulina rubio

En 2019 Paulina Rubio lanzó el sencillo “Si supieran”, dedicado a sus exparejas Colate y Gerardo Bazúa. Para ese entonces la mexicana reveló lo vivido después de una historia de amor.