Luisana Lopilato, la protagonista de Rebelde Way, admite que no piensa tener un quinto hijo con Michael Bublé

La actriz argentina Luisana Lopilato, quien interpretó a Mia Colucci en la telenovela juvenil "Rebelde Way", confesó que no piensa tener un quinto hijo con el cantante canadiense Michael Bublé.

Lopilato respondió a la pregunta de uno de sus seguidores sobre darle un hermano a sus niños Noah, Elías, Vida y Cielo.

"¿Van a buscar otro bebé?", preguntó el usuario. A lo que la artista respondió: "No tendría más hijos. Me encantaría, pero me gusta estar presentes en sus vidas y en sus actividades. Y acompañar a tres es difícil, no me quiero imaginar cuando Cielito empiece con sus cosas también".