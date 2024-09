Katy Perry: "Ya no me atraen los narcisistas"

Luego de su ruptura en 2017 de Orlando Bloom, con quien se reconcilió antes de comprometerse en 2019 y tuvo a su hija Daisy Dove en 2020, la artista Katy Perry aprendió a identificar las "banderas rojas" en un hombre.

Durante un avance del podcast "Call Her Daddy", la cantante de 39 años admitió que ya no estaría con un narcisista ni alguien emocionalmente inestable.

"Ya no me atraen los narcisistas. Cualquiera que esté constantemente cambiando la portería o tirando de la manta emocionalmente, no. Cualquiera que diga que te conoce mejor que tú mismo. Alguien que simplemente no quiere ayudar", expresó.

Por otro lado, la interprete de "Roar" explicó que las cosas materiales no son prioridad en su relación con el actor Orlando Bloom y considera que los quehaceres del hogar tienen más importancia, por lo que acostumbra a recompensar a su pareja con "amor".

"Si bajo las escaleras y la cocina está limpia, y tú lo has hecho todo, y has lavado todos los platos, y has cerrado todas las puertas de la despensa, ¡más vale que estés listo para todo el amor que te daré! Quiero decir, literalmente. Ese es mi lenguaje del amor. No necesito un Ferrari rojo. Puedo comprar un Ferrari rojo. Sólo lava los platos", puntualizó.

Katy Perry estuvo casada con el comediante Russell Brand de 2010 a 2012 y también fue novia de Travie McCoy y de Diplo.