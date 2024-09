La supermodelo Elle Macpherson (El Cuerpo) rechaza quimioterapia tras recibir diagnóstico de cáncer

La supermodelo y actriz australiana Elle Macpherson, apodada como El Cuerpo, reveló que fue diagnosticada hace siete años con un carcinoma intraductal receptor de estrógenos positivo para HER2 o cáncer de mama.

Macpherson, de 60 años, aseguró haberse negado a recibir el tratamiento tradicional basado en fármacos, quimioterapias y mastectomía para optar por "un enfoque holístico" en su lucha contra la enfermedad.

"Fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos y realmente me dio la oportunidad de indagar profundamente en mi sentido interior para encontrar una solución que funcionara para mí. Así que hice eso", explicó en una entrevista en Australian Women’s Weekly.

Macpherson, quien actualmente se encuentra en remisión, dio a conocer la noticia durante la promoción de su nuevo libro autobiográfico titulado "Elle".

"Comprendí que no había nada seguro y absolutamente ninguna garantía. No había una ‘forma correcta’, solo la forma correcta para mí", escribió en sus memorias.

Además de la quimioterapia y la cirugía, su médico también le recomendó la terapia hormonal, pero a Macpherson le pareció "demasiado extremo".

"Decir no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil", añadió.