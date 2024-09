En Santiago se comenta: Marc Anthony, Medrano y Manny Cruz en un show de tres grandes

Marc Anthony sigue siendo una estrella del canto y las actuaciones. Aquí en República Dominicana tiene un público asegurado, la noche del sábado 24 del mes de agosto en el Estadio Quisqueya dejó a sus fans más que satisfechos, ofreciéndoles sus mejores canciones, un público que cantó y bailó sus melodías. Desde Santiago hubo tours en autobús, así como de otros lugares del país, aunque se presentaron otros artistas, la mayoría fue por el puertorriqueño, reconociendo que el dominicano Manny Cruz también tiene su público y lo hizo muy bien, ni se diga del colombiano cantautor, Manuel Medrano, que muchísimas damas lo hicieron por él y se gozaron sus canciones. Este intérprete es muy seguido, sobre todo por la juventud, qué bien y qué bueno, aunque se lleven los dólares, entretienen a los que puedan pagar por ver estos cantantes.

El Presidente en Santiago

Y siguiendo con la visita que hiciera el presidente Luis Abinader a Santiago, los empresarios de aquí agasajaron al mandatario y a la vice presidenta Raquel Peña en una exclusiva actividad en el Centro Español, únicamente un sector de la élite de esta ciudad estuvo invitado. Hoy solo queda el bochinche de lo que pasó allí con los que no fueron convidados y otros que no sabemos si se colaron o no, porque pasaron un mal momento. Increíble, no debieron ser ignorados, ya que muchos de esos dirigentes importantes del PRM, guayaron la yuca para que Luis hoy sea el presidente.

Comentario

Recuerdo cuando Leonel Fernández asumió la presidencia de la república por primera vez, hubo una gran fiesta organizada por Daniel Toribio en este mismo club, fueron invitados los apellidos sonoros, conocidos empresarios, algunas figuras de la prensa y funcionarios importantes de la época, incluyendo el gobernador de ese entonces, allí se bailó de a mucho.

Nuevo hospital

Continuando con los grandes centros hospitalarios de Santiago, parece ser que es el negocio que deja dinero, ya que nos enfermamos demasiado por las diversas bacterias y virus que existen. Les cuento que un grupo de jóvenes, hijos de ricos de La Hidalga, han construido un hospital, ya casi listo para inaugurar, en la Autopista Duarte, cerca del aeropuerto, Hospital Especializado de Medicina Avanzada, HEMA. Lamentablemente es el negocio de estos tiempos, cuando debería ser la solución para la salud, sobre todo para los más pobres. Hasta la próxima.