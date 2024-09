Bad Bunny se conmueve al hablar de situación de Puerto Rico: "Quiero llorar y to'"

El artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, casi llora al hablar sobre la situación política de la Isla en un podcast publicado hoy en YouTube.

“Yo realmente me preocupo por Puerto Rico y yo no sé si es el peso de, diablo quiero llorar y to’”, manifestó la estrella mundial de la música urbana.

“Salir pa’ fuera y darlo todo, por mí, pero también por siempre representar, saber que hay gente en el mundo entero, en Japón, en Alemania, que conocen a Puerto Rico, por mi música, por la de otros artistas, por la salsa, por nuestra cultura, por nuestra gente, que los turistas vengan a aquí y digan diablo que bello’ pero que se vayan sin saber lo que pasa aquí, que se vayan sin saber lo que sufre el que vive aquí”, indicó en el programa “El Tony Pregunta”.

Durante la entrevista, con una duración de casi una hora y media, Bad Bunny habló de su música y su crianza en Vega Baja, entre otros temas, e hizo una contundente expresión sobre las próximas elecciones generales.

El Conejo Malo exhortó a los más jóvenes a inscribirse en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), de cara a las próximas elecciones generales de su país.

“Sí, es bueno denunciar las cosas en las redes sociales, es bueno salir a la calle a protestar, dejarse sentir como pueblo, pero yo creo que la protesta más grande es ir el 5 de noviembre a votar en contra de la gente que nos ha llevado a este despingue y crical”, apuntó.