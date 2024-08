Exguardaespaldas de Michale Jackson dice acusaciones de abuso sexual infantil "mataron" al artista

Bill Whitfield, quien fue el último guardaespaldas de Michael Jackson, ha ofrecido nuevos detalles sobre los eventos que pudieron haber llevado a la muerte del cantante. En una entrevista con The Sun, Whitfield mencionó que Jackson estaba "muy triste" antes de su fallecimiento en 2009 debido a las acusaciones de abuso en su contra.

Whitfield, que comenzó a trabajar con el artista en 2006, aseguró que observó de cerca cómo el artista interactuaba con los niños tras las acusaciones, y concluyó que "nunca lastimaría a un niño".

Michael Jackson falleció el 25 de junio de 2009 a los 50 años debido a una sobredosis de anestésicos en su residencia de Los Ángeles. Whitfield confesó que prefiere pensar que Jackson "se fue a un lugar mejor" porque "el descanso que necesitaba nunca lo conseguiría en esta vida".

También abordó las acusaciones de abuso sexual contra Jackson, afirmando que las personas que lo acusaron eran "mentirosas" y que nunca vio nada inapropiado en su comportamiento. Recordó que Jackson dijo una vez que "se cortaría la muñeca" antes de hacerle daño a un niño.

"No era su personaje. Tenías que estar cerca de él para conocerlo y yo estaba allí. Así que no, ese no era él. Y por eso todavía me sorprende cuando escucho cosas así", dijo el guardaespaldas.

"Sé que esas acusaciones le dolieron. Puedo decir que eso lo cambió. Definitivamente estaba estresado. Y el estrés mata", manifestó.

El caso de abuso sexual más conocido contra el “Rey del pop” ocurrió en 1993, con Jordan Chandler, quien años después admitió haber mentido sobre las acusaciones. A pesar de que Jackson nunca fue condenado, el tema ha seguido siendo objeto de debate, especialmente después del lanzamiento del documental "Leaving Neverland" en 2019.

En 2019, Graham King adquirió los derechos para filmar una película sobre Michael Jackson, la cual se titulará "Michael" y se espera que se estrene en abril de 2025. La película ha sido acusada de ser un intento de mejorar la imagen de Jackson, y cuenta con la participación de Jaafar Jackson, sobrino del cantante, en el papel principal.