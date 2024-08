Las estafas cibernéticas acechan a las figuras dominicanas

En redes sociales circula una publicidad engañosa de una empresa fantasma que promete multiplicar los ingresos de los internautas con ganancias de entre 850 a 2000 euros por día. Con el objetivo de hacer que la oferta luzca creíble, los responsables vinculan importantes medios de comunicación, como LISTÍN DIARIO, y la imagen de figuras públicas de renombre, entre ellas Bolívar Valera (El Boli), Roberto Ángel Salcedo, Sergio Carlo, Alicia Ortega, Mariasela Álvarez, Juan Luis Guerra y Amelia Vega.

En el caso de Álvarez, quien ha utilizado su programa de televisión “Esta Noche Mariasela” para advertir sobre la falsedad de dichas publicaciones en Instagram y Facebook, donde desconocidos difunden entrevistas ficticias de Juan Luis Guerra o de Amelia Vega con la comunicadora.

“Yo tengo que decir algo, y por desgracia hay gente que ha caído, yo simplemente lo puse en mi página de Instagram pensando que así quizás una persona ingenua podía alertarse, pero por desgracia hay personas ingenuas”, expresó Álvarez el16 de julio durante la transmisión de su espacio televisivo.

“Una persona conocida me llamó ayer, qué pena me dio, 60 mil pesos perdió, o sea, una persona que pensó que como éramos nosotras y era algo serio y era LISTÍN DIARIO, pues no podía ser mentira”, añadió.

Sin embargo, esta no ha sido la única advertencia de la presentadora, ya que el fin de semana también hizo el llamado de alerta en sus redes sociales, logrando que Juan Luis Guerra replique la información.

Bolívar Valera

Otro que tiene conocimiento de algunas personas que han sido víctimas de estafa por parte de promesas fraudulentas para dar a conocer un supuesto secreto para aumentar su fortuna es Bolívar Valera (El Boli).

El pasado 1 de julio, el comunicador y diputado por Santo Domingo Este habló por primera vez en su programa “El Mañanero” sobre el modus operandi de una página de internet que comparte esta información en redes sociales con los colores y el logo que identifican a LISTÍN DIARIO.

“Están usando primero mi imagen y, segundo, la del Listín Diario para estafar”, señaló Valera.

El 30 de julio, Valera alertó nuevamente a sus seguidores sobre la publicidad engañosa, de la cual dio aviso a las autoridades, específicamente al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat), sin éxito alguno.

“Ya tengo reportes de gente que ha depositado dinero y han sido estafados, en el @DICATPN no han podido ayudarme y siguen dominicanos siendo engañados, por favor compartan a ver si le llega a la gente y no creen en esto. Si ven una de estas publicaciones repórtenlas por favor”, sugirió.

La página nearestedge.org está pagando publicidad en la red social Facebook y también está utilizando la imagen de varias figuras.

Carolina Mejía

Con el paso de los días, estas noticias falsas con títulos llamativos van ganando mayor notoriedad y otras víctimas, siendo la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, la última en la lista.

El pasado 9 de agosto, Carolina Mejía reveló que interpuso una querella tras recibir reiterados reportes de una publicidad digital pagada utilizando su nombre e imagen.

“Es penoso que personas desaprensivas se presten para este tipo de actos y esperamos que las investigaciones de lugar identifiquen a los responsables y se les apliquen todas las sanciones legales”, dice un comunicado en Instagram.

Asimismo, Mejía aseguró que estará “llevando esta denuncia hasta las últimas consecuencias”.

Las publicaciones en redes sociales invitan a los usuarios a entrar a un link para descubrir las supuestas declaraciones de la servidora pública titulada como: “Carolina Mejía no sabía que el micrófono estaba encendido, nos despedimos de él para siempre”.

Jhoel López

Tanto en el caso de Mejía como en el del animador Jhoel López, aparece una noticia donde los menciona como los denunciados por el Banco Central de República Dominicana por hacer emitir unas “declaraciones”. Esto solo con el propósito de aumentar el interés de los internautas por enterarse del contenido de estas informaciones.

“Señores, he visto esto con varias figuras, parece que es una especie de estafa nueva. Cuidado con eso”, compartió López.