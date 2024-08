Jenn Quezada llora por comentarios sobre su cuerpo: "Fue un bombardeo"

La presentadora Jenn Quezada se sinceró este martes durante una transmisión en vivo sobre los comentarios que recibió tras un video del fin de semana donde aparece en un escenario junto al cantante típico Yovanny Polanco.

Quezada explicó que apenas tiene 10 meses de haber dado a luz a su hija, por lo que no puede someterse a una cirugía plástica, además de que está sufriendo de dolores de cabeza, tiene asma y presión alta.

Entre lágrimas, la también cantante contó que las imágenes se viralizaron en quince páginas diferentes, en las cuales la mencionaban con opiniones negativas en torno a su cuerpo.

"La mayoría son de mujeres atacándome, diciéndome de todo, y obviamente me salen porque me etiquetan. ¿Cómo ustedes se sentirían? Porque no es lo mismo tener 200 seguidores a tener 2.4 millones de seguidores y tú recibir 500 comentarios uno tras otro, uno tras otro", dijo con voz entrecortada.

"Si fueran una dos o tres comentarios no fueran nada, pero ustedes mismos vieron que fue un bombardeo después del video viral", añadió.

En ese sentido, la comunicadora admitió que tiene 20 libras por encima del peso que debería tener, pero que no pondrá su salud en riesgo, después de pasar por una cesárea complicada que terminó en una hemorragia interna.

"Ustedes no saben lo que pasa el otro, ustedes solo se enfocan en atacar y no saben nada. Yo siempre voy a subir cosas positivas en mis redes y si un día subo algo de que me siento mal o lo que sea porque ya exploté, pero yo soy un ser humano", continuó.

Por otro lado, Quezada negó que esté separada de su esposo, Chris Money, y pidió a sus seguidores a no creer en sus declaraciones de soltería, ya que son falsas hasta que no sea ella quien comparta la noticia.

"Olvídense de lo que ponga Chris, Chris ha puesto que está soltero 700 veces y Chris y yo nunca nos hemos dejado", señaló.