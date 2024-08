Todo lo que hizo JLo por amor a Ben Affleck y aun así se acabó el cuento de hadas… otra vez

Desde adoptar el apellido de su esposo, tatuarse en su honor y no haber firmado un acuerdo prenupcial, son las cosas que hizo Jennifer Lopez por amor a Ben Affleck, aunque de nada valió, pues su historia (por segunda vez) llegó a su final.

El cuento de hadas de “Bennifer” inició en 2002 y con intermitencia terminó el 20 de agosto de 2024, justamente cuando se cumplieron dos años de su segunda boda, con la demanda de divorcio que interpuso JLo a Ben.

A pesar de que la artista “está desconsolada” tomó la decisión porque "ella se esforzó mucho para que las cosas funcionaran”, dijo una fuente a People.

También que haber sido ella la que presentara la demanda de divorcio “le otorga el control del proceso".

La “Diva del Bronx”, quien presentó la demanda del divorcio ella misma sin abogados, puso la fecha de separación como el 26 de abril de 2024, renunció a la manutención conyugal y pidió al juez que también le niegue dicha manutención a Ben.

Aunque los rumores de separación iniciaron en mayo, nadie se imaginaba que la segunda oportunidad que se dieron los famosos iba a concluir tan rápido, teniendo en cuenta que ambos dejaron claro cuando se reencontraron que iban a aprender de sus errores de la primera oportunidad que tuvieron.

Incluso se mostraban más enamorados que nunca a tal punto de comprometerse a menos de un año de volver a iniciar su relación, fue en abril de 2022 que el actor de “Batman” le pidió a JLo que fuera su esposa nuevamente.

La artista contó que la propuesta no fue nada lujosa, pero sí muy romántica. Estaba en el baño tomando un baño de burbujas cuando su amor se arrodilló y le preguntó si quería ser su esposa.

La cantante expresó que tenía una sonrisa tan grande y las lágrimas le caían por cara sintiéndose “feliz y completa”.

En la intimidad de su hogar, lejos de los paparazis y el ojo público, así se arrodilló nuevamente quien fuera su prometido a inicios de los 2000. En el anillo de compromiso, costosa joya de diamante verde de 8,5 quilates con aro de plata, Ben grabó “No iré a ningún lado”, la frase con al que le firmaba las cartas que le enviaba a ella al comenzar la segunda etapa de su romance.

La pareja se casó en Las Vegas el 16 de julio de 2022 y luego el 20 de agosto de ese mismo año se casaron en la mansión de actor en Georgia, en una lujosa ceremonia rodeados de amigos y familiares.

SIN ACUERDO PRENUPCIAL

Aunque se comentó que habían firmado un acuerdo prenupcial, tal parece que estaban tan convencidos que no iban a terminar, que no firmaron nada, de acuerdo a la demanda que presentó la artista y fuentes cercanas a ellos dijeron que no existe ningún acuerdo.

cambio de apellido

Otra decisión que sorprendió de la intérprete de “El anillo” fue cuando decidió cambiarse legalmente el apellido de su aún esposo.

"La gente todavía me va a llamar Jennifer López. Pero mi nombre legal será Sra. Affleck porque estamos unidos. Somos marido y mujer. Estoy orgullosa de eso. No creo que eso sea un problema", explicó en su momento la actriz y cantante.

Para la artista, ser llamada "Sra. Affleck" era "romántico" y "todavía me transmite tradición y romance, y tal vez soy ese tipo de chica".

tatuaje por amor

A inicios de 2023, Lopez tomó la decisión de hacerse un tatuaje y su esposo Ben Affleck fue el principal motivo, ya que fue su nombre el que tatuó en la parte izquierda de su caja torácica.

En ese momento, en una publicación de Instagram, ella mostró el símbolo de infinito con una flecha en el centro en el que se puede leer “Ben” en un extremo y “Jennifer” en el otro.

Asimismo, el actor también reveló el arte que se hizo debajo de la axila con las letras “B” y “J” con motivo al Día del Amor y la Amistad o San Valentín para rendir tributo a su relación con la cantante de origen boricua.

Primer compromiso, separación y bodas

La pareja se conoció en 2001 durante el rodaje de la película "Gigli". Meses después, comenzaron su noviazgo para anunciar su compromiso en 2003, pero la boda se pospuso por la "atención mediática que había suscitado" y en 2004 un comunicado confirmó que Ben Affleck había decidido terminar la relación.