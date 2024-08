Julián Gil se retira de reality tras accidente que lo dejó con un desgarre en el bíceps y un diente menos

El actor y presentador Julián Gil se retiró del reality de Telemundo "La Isla Desafío Extremo" tras sufrir un accidente que lo dejó con un desgarre en el bíceps y un diente menos.

"Hoy lamentablemente me tengo que despedir de La Isla por una lesión, un desgarro, pero me voy, me voy contento, satisfecho, feliz. No dejen de ver La Isla, un proyecto increíble, que nos lleva al límite, que estoy segurísimo que les va encantar en casa, no se lo pierdan", afirmó Gil.

El galán de telenovelas apareció en su Instagram para mostrar que luego de varias caídas en el programa de televisión también su rodilla terminó lesionada y con un diente flojo que recientemente perdió.

En "La Isla" se encuentran otros participantes: Natalia Alcocer (La Vikinga), Adrian Di Monte, Gisella Aboumrad, Cristina Eustace, Carmen Aub, Ailyn Mujica, Alejandro Salgado (Tarzán), Sedek, Awilda Herrera, Tony Garza, Angélica Celaya, Samira Jalil y Chuy Almada.