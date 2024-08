Larimar Fiallo admite tuvo una relación con Marciano Tech, pero terminó hace semanas

La Miss República Dominicana 2004 Larimar Fiallo confirmó que sí tuvo una relación con Víctor Díaz, mejor conocido como Marciano Tech, pero se acabó hace tres semanas porque “no soportó la distancia”.

La comunicadora decidió hablar luego que se viralizaran unos videos junto al influencer de tecnología y luego en el programa de “Pamela todo un show” dijera que está soltera.

“Víctor y yo (Marciano) estábamos en una relación hace meses, de hecho, uno de los videos que salieron es un video de hace dos meses y pico en Punta Cana, lo que pasa es que la gente no relacionó que no eran el mismo día. Era una relación que fue muy bonita, pero que no soportó la distancia”, dijo la comunicadora.

El youtuber, quien es padre de dos niños, vive en Estados Unidos, motivo por el que la relación no prosperó y terminó hace unas tres semanas.

Fiallo dijo que cuando se publicaron los videos (la semana pasada) la relación se había acabado y por eso no vieron la necesidad de aclarar nada.

“Somos dos adultos solteros que decidieron estar en una relación y que también decidieron que esa relación iba a terminar y no había mucho que explicar”, dijo.

La integrante de “Cuéntame más” defendió a Marciano de las personas que quisieron tergiversar las cosas: “Víctor es una persona maravillosa. Todo el que conoce a Víctor sabe el tipazo que es: el súper papá, el súper amigo, el súper profesional”.