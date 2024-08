Así como Angelique Boyer, otras famosas latinas que decidieron no ser madre

Desde hace más de un siglo la mujer sintió la necesidad de independencia, dejar a un lado el rol de amas de casa y darle otro giro a su vida. Con esa liberación no solo asumieron autonomía económica, sino también dejar a un lado el procrear a otro ser humano.

Hoy por hoy algunas famosas latinas entendieron que su plenitud no está relacionada con la maternidad y que son felices siendo mujer y no madre.

Angelique Boyer, Kate del Castillo, Carmen Villalobos, Daniela Luján, Daniela Luján, Ana Martín encabezan la lista.

Angelique Boyer siempre ha dejado claro cuál es su posición sobre la maternidad, pero recientemente, pero recientemente levantó pasiones al volver a tocar la tecla.

Boyer en un momento consideró la opción de congelar sus óvulos, pero no lo ha hecho porque la decisión de no tener hijos “está tomada”, ya que ser mamá no ha sido un sueño para la protagonista de “Teresa”.

En mayo, la actriz francomexicana de 36 años generó comentarios por el estilo de vida que adoptó junto a su pareja el también actor Sebastián Rulli, de “cada uno por su lado”.

A 10 años de relación, los actores tienen claro que no tener hijos y no casarse forma parte su plan de vida, es por eso que no viven juntos y mantienen una dinámica de novios.

"Él llega a su casa, yo llego a la mía y todos estamos muy contentos", aseguró Boyer quien dejó claro en programa televisivo “El Gordo y la Flaca” que su estilo particular de convivencia “No es una técnica para poder trabajar juntos, es una técnica de nuestra relación…”

La protagonista de “La Reina del Sur”, Kate del castillo profesa que el superpoder femenino no se resume en “ovarios y trompas de Falopio”, en alusión a su desición de no querer tener hijos.

Del Castillo ha manifestado en múltiples ocasiones que no quiere ser madre que la muer puede hacer varias cosas a la vez y no solo cuidar un hijo y a un marido.

“Eso sería una carga para él (su pareja) y muy terrible para mí”, esa decisión la define como “un acto de amor propio.

Mientras que, Carmen Villalobos siguió los mismos pasos de no concebir “por conciencia”, en relación a la sociedad y a los momentos complicados al que se enfrentaría la criatura en un futuro.

Escases, el cambio climático y las guerras en el mundo son las preocupaciones que siente la actriz colombiana a la que no quiere exponer a un posible hijo.

Sin embargo, los últimos meses crecieron los rumores de que la actriz de “Sin senos no hay paraíso” está a la espera de su primer bebé a los 41 años.

En medio de un rodaje, unos de sus compañeros preguntó a Villalobos que si las mujeres embarazadas tienden a comer más o menos, a lo que esta respondió: “eso depende hay unas que les da duro a otras no” seguido de carcajadas.

La presentadora y su novio, el periodista Frederik Oldenburg no se han pronunciado al respecto. Pero, a principio de años en una entrevista en “Al Rojo Vivo” al ser cuestionados sobre la posibilidad de crear una familia, estos evadieron con bromas y chistes dejando claro que por el momento no es una opción.

Daniela Luján, por su parte, entienden que no está preparada emocionalmente y sicológicamente para engendrar un bebé.

La protagonista de Luz Clarita no tiene incluido en sus planes asumir tal responsabilidad es por eso que tampoco desempeña el rol de “madre” con la hija de su actual pareja.

Luján ha expresado que hace caso omiso a los comentarios de las personas que cuestionan su íntima decisión.

Daniela Romo, en tanto, no puso en una balanza su profesión “mi profesión estaba antes que todo, yo quería andar mi camino y hacer mi logros”.

La veterana de 64 años participó en reconocidas telenovelas “Triunfo del Amor”, “Sortilegio”, entre otras, dijo en una entrevista para la mexicana Adela Micha, en 2021 que no por ser mujer tenía que ser mamá. Es por eso que prefirió dedicarle todo su tiempo y energía a su carrera artística.

Asimismo, la también actriz mexicana Ana Martín a pesar de ser reconocida por su belleza física y los éxitos que enmarcan toda su carrera ha manifestado en múltiples ocasiones que tener hijos y el matrimonio son dos temas que ella no veía como un propósito de vida.

Martín prefirió vivir sus historias de amor y sus romances, sin preocupaciones.