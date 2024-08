Kylie Jenner se sintió como un "fracaso" tras no encontrarle nombre a su hijo

Kylie Jenner habló sobre la maternidad y la depresión posparto que sufrió luego de tener a sus dos hijos, Stormi, de 6 años, y Aire, de 2.

La empresaria también confesó que se sintió como un “fracaso” por no poder nombrar a su hijo. Se recuerda que inicialmente la menor de las Kardashian Jenner y Travis Scott habían decidido llamar a su hijo Wolf y un mes después dijo que ya no se llamaría así, peor fue un año más tarde que lo registró oficialmente como Aire.

“Me sentí como un gran fracaso porque no podía nombrarlo. Se merecía mucho más que eso, y realmente me afectó”, dijo Jenner a la revista British Vogue, recordando cómo la indecisión y las emociones la llevaron a llorar frecuentemente al hablar con su madre.

“Voy a cumplir 27 años, y finalmente me siento como yo misma otra vez”, comentó la empresaria. “Mirando hacia atrás, creo que estar embarazada fue complicado. Usaba pantalones de chándal todos los días, no tenía tiempo para ocuparme ni siquiera de las pequeñas cosas en mi vida, y luego el posparto duró un año. Mentalmente, es muy duro. Hormonalmente, es realmente difícil”, dijo.

Jenner confesó que estuvo muy afectada después del nacimiento de su hijo Aire en comparación con Stormi. “Me golpeó de manera diferente en ambas ocasiones. Probablemente, con mi hijo fue una tristeza posparto más intensa, así que me encontraba muy emocional por cosas que normalmente no me afectarían tanto”, reveló Jenner.

Por otra parte, habló de lo positivo de la maternidad ya que gracias a sus hijos, no necesita ningún tipo de validación externa porque para ellos es la persona más perfecta del mundo.

"No importa por lo que esté pasando o lo que parezca o lo que escriba Internet sobre mí ese día. Llego a casa y mis hijos me quieren incondicionalmente. Están obsesionados conmigo y eso me ha enseñado a caminar por la vida con más facilidad. Pienso: 'OK, bueno tengo a estos pequeños humanos en casa que me necesitan y me quieren y piensan que soy la persona más perfecta del mundo, así que realmente no necesito validación de fuentes externas'", dijo.