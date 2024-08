Adele confirma que está comprometida con Paul Rich

Adele y Paul Rich se casarán.

Durante el concierto de este viernes de su residencia en Múnich, Alemania, de diez fechas, la cantante británica confirmó su compromiso con el agente deportivo estadounidense después de más de tres años de noviazgo.

Luego de leer un cartel que decía "¿Te casarías conmigo?", Adele respondió mostrando el anillo en su mano: "No puedo casarme contigo porque ya me voy a casar. Así que no puedo".

La pareja anunció su romance en julio de 2021, cuando apareció en el partido 5 de las Finales de la NBA en Phoenix.

Adele, de 36 años, y Paul, de 42, habían estado saliendo "durante meses" antes de hacer su relación pública, según reveló una fuente a Us Weekly en ese momento.

En abril de 2019, Adele se separó de Simon Konecki, con quien procreó a su hijo Angelo. Su divorcio se finalizó en marzo de 2021.