Adamari López dice que sus relaciones con hombres más jóvenes que ella no funcionaron

Adamari López, de 53 años, tiene claro qué cualidades busca en su futura pareja, a raíz de sus fallidas relaciones, Luis Fonsi, de 46, y Toni Costa, de 40.

La presentadora y actriz reveló que quiere enamorarse de un hombre que tenga sus "mismos planes de vida" y que no sea menor que ella.

"Ninguna de las dos me funcionaron. Ahora, a los 53 años, no volvería, pienso yo, a tener una relación con un chico menor porque ya tuve dos experiencias y ninguna de las dos me funcionaron", explicó López en el programa "Desiguales", donde comparte la conducción con Amara La Negra, Nancy Álvarez, Karina Banda y Migbelis Castellanos.

En ese sentido, López afirmó que la diferencia de edad sí puede llegar a afectar una relación.

"Ya a los 53 años no solo busco enamorarme, busco que alguien también tenga los mismos sueños y planes de vida y valores que yo", señaló.

"Yo pienso que hay cosas que no terminar de cuajar cuando alguien es menor que uno. Por ejemplo, siete años es una buena diferencia y doce también, en su momento yo no lo veía así, pero sí", añadió.

En el panel, que tuvo como invitada a Mariela Encarnación, López mencionó que las parejas deben tener proyectos en común y no solo la "ilusión".