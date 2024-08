De Evaluna a Demi Moore, las famosas que han elegido el parto en casa

Traer un niño al mundo en el hogar no es algo nuevo, pero sí es inusual, aunque al pasar del tiempo más famosas optan por esta opción para recibir a sus retoños.

La más reciente en hacerlo fue Evaluna con su segunda hija, Amaranto, pero a igual que ella otras celebridades han tenido un parto en casa, tal como Michelle Renaud, Gisele Bündchen, Pamela Anderson, Gigi Hadid, Demi Moore, Meryl Streep, entre otras.

evaluna

Camilo y Evaluna junto a sus dos hijasInstagram

El pasado 1 de agosto, Evaluna dio a luz a su segundo retoño. El parto fue en su casa de Miami, auxiliada por su esposo, Camilo, quien fue que recibió a la bebé.

Sin embargo, no es la primera vez que la pareja decide hacer esto, con su primera hija, Índigo, también optaron por traerla al mundo en su casa con la diferencia que fue un parto en agua.

La pareja, quien tampoco asiste a cuidados prenatales en hospital, se preparó con una doula incluso Marlene Rodríguez, madre de Evaluna tomó el curso.

"Me capacité como doula, tomé todo el curso, pero no lo hice para atender a Evaluna, porque realmente me da mucho nervio”, dijo la matriarca a People en Español.

Michelle renaud

Michelle Renaud y Matías NovoaFoto: Instagram

La actriz mexicana Michelle Renaud también ha tenido a sus hijos por parto en casa. La actriz, quien dio a luz a su segundo hijo, Milo, fruto de su matrimonio con el actor Matías Novoa, el pasado mes de junio, lo hizo en una piscina en su casa con la ayuda de una partera.

"Sin duda estuvo retador y tuvo sus momentos muy dolorosos, cada contracción donde se me iba la vida, pensaba, estoy más cerca de besarlo y verlo. El poder recibir a mi bebé en mi hogar con mi esposo e hijo lo hizo aún más mágico", compartió la actriz en sus redes sociales.

demi moore

Demi Moore tuvo a sus tres hijas, fruto de su relación con Bruce Willis, por parto en casa.

La actriz y modelo decidió probar la experiencia hace 36 años con su primogénita, Rumer, y luego hizo lo mismo para recibir a Scout y Tallulah.

Cabe destacar que Rumer Willis también recibió a su primogénita en su hogar el año pasado.

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen:

La supermodelo Gisele Bündchen tomó la decisión de tener sus partos en casa, aunque su entonces esposo, el futbolista Tom Brady, no estaba de acuerdo.

Fue en su libro 'Lessons: My Path to a Meaningful Life' que la modelo de Victoria's Secret contó que con su primer hijo Benjamín, de 14 años, estuvo durante 16 horas asistida por dos matronas junto a su madre y su pareja en la bañera de su casa y rodeada por velas.

La revista Elle recoge que con su segunda hija, Vivian, de 11, repitió el parto en casa, pero esta vez en una bañera específica para dar a luz con un calentador y un diámetro de casi dos metros, por lo que su marido pudo estar dentro del agua con ella. Para ella, ambos nacimientos fueron "dos experiencias extraordinarias".

Meryl Streep

Figura. Meryl Streep

En 1979, Meryl Streep fue una de las pioneras en la tendencia de dar a luz en casa de forma natural.

Optó por esta modalidad con su hijo mayor, Henry, y continuó con el nacimiento de sus otras tres hijas.

Pamela Anderson

Pamela Anderson

La actriz Pamela Anderson tuvo a sus dos hijos en su hogar: Brandon y Dylan Lee, fruto de su relación con Tommy Lee.

"Di a luz en casa, en ambas ocasiones, fue natural, con una partera, en agua, con nada. Ni siquiera Tylenol", dijo.

Gigi Hadid

Gigi Hadid

A Gigi Hadid la pandemia del covid-19 le cambió los planes y decidió tener a su primera hija, Khai, en su granja de Pensilvania junto a su entonces pareja Zayn Malik, su madre Yolanda, su hermana Bella, una comadrona y su asistente.

Según publica Elle, la modelo pensaba dar a luz en un hospital en Nueva York, pero con la llegada de la pandemia decidió tener un parto en casa que duró 14 horas.

"Lo que realmente quería de mi experiencia era sentir, esto es algo natural que las mujeres están destinadas a hacer", expresó. Además, confesó que se sintió "como una mujer animal".

En un momento dado pensó en pedir la epidural debido al dolor, pero su comadrona le informó que ya no era posible y que "estaría empujando exactamente de la misma manera en una cama de hospital”.

Ashley Graham

Ashley Graham, modelo estadounidense.AFP

En 2020, la modelo Ashley Graham se convirtió en madre por primera vez de Isaac, junto a su marido Justin Ervin. Lo hizo por parto natural, en su casa, con su esposo a su lado.

"Ahora que di a luz y lo hice naturalmente y lo sentí todo, siento que no hay nada que no pueda hacer. Cuando pienso 'eso es demasiado difícil' recuerdo que pasé por un parto durante seis horas de forma natural", dijo la modelo curvy en ese momento.

Cindy Crawford

Cindy Crawford

El parto de Cindy Crawford duró 17 horas. La modelo dio a luz en su casa a de Presley Walker Gerber el 2 de julio de 1999, con ayuda de una partera y una enfermera.

La modelo no tenía en mente el parto en casa como primera opción, sino que pensaba parir en un hospital de Nueva York con epidural, pero una instructora de yoga prenatal le abrió los ojos hacia una nueva forma de traer a sus hijos al mundo.

De acuerdo a la revista, a esta opción su marido, el empresario Rande Gerber, en principio se oponía.

Mila Kunis

Mila KunisFuente externa

Mila Kunis confesó en el programa de “The Ellen DeGeneres Show” que quería que su primera hija con Ashton Kutcher, la pequeña Wyatt, "naciera sin epidural y de la manera más natural posible a menos que hubiera una emergencia o algo saliera mal".