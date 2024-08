Cardi B exige a Offset la manutención de sus tres hijos

En la demanda de divorcio a Offset, la rapera de origen dominicano Cardi B exigió la manutención de sus hijos incluido el que está por nacer.

En los documentos obtenidos por TMZ, se señala que la pareja está esperando su tercer hijo juntos (ya tienen a Kulture, de 5 años, y Wave, de 2) y la razón por la que se separan citan “diferencias irreconciliables”, sin posibilidad de arreglar las cosas.

Page Six ya había confirmado que Cardi quiere la custodia principal de sus tres hijos y solicitó que los bienes personales adquiridos durante su matrimonio se dividan en partes iguales.

Una fuente cercana a la pareja, afirmó que no se están separando por supuesta infidelidades, sino que se han distanciado durante algún tiempo y la ruptura era algo que se veía venir.

Esta es la segunda vez que la artista solicita el divorcio: la primera lo hizo en 2020, pero luego cambió de opinión. Sin embargo, esta vez, según las fuentes, se mantiene firme en su decisión.

Se recuerda que luego que se diera a conocer que Cardi había solicitado el divorcio, ella anunció que estaba embarazada de su tercer hijo.

"¡Con cada final viene un nuevo comienzo! ¡Estoy muy agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y sobre todo renovado mi poder!", escribió en Instagram junto a una publicación donde muestra su avanzado estado de gestación.

"¡Me recordó que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo mucho y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, de lo que me empujaste a hacer!", añadió.

La cantante no reveló el sexo de su bebé ni la fecha en la que podría nacer.

"Es mucho más fácil afrontar los giros y las pruebas de la vida estando tumbada, pero tú, tu hermano y tu hermana me han demostrado por qué vale la pena seguir adelante", finalizó.