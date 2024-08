Diego Boneta enfrentará demanda por agresión a actor de "Luis Miguel, la serie"

Diego Boneta podría estar en serios problemas con la justicia estadounidense, esto luego de que su excompañero, el actor Martín Bello asegurara que interpondrá una demanda penal en su contra por el presunto delito de agresión.

Los hechos ocurrieron entre 2020 y 2021, durante la filmación de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie". Bello, quien interpretó al Tío Tito asegura que Boneta traspasó la frontera de la actuación y lo agredió físicamente mientras rodaban una de la escenas, específicamente en la que el cantante se enfrenta a su tío para que le revele el paradero de su madre, Marcela Basteri.

En la historia, Luis Miguel se lanza se lanza contra Tito, pero, en la vida real esta acción, afirma Bello, le dejó fuertes secuelas que perduran hasta el día de hoy: “Fue una agresión hecha con mala intención, porque es fecha que no ha intentado reparar el daño”, dijo el actor español al programa de YouTube, YamTV.

Aunque el enfrentamiento sí estaba señalado dentro del guion, el español explicó que en ningún momento se especificaban los golpes, y por si esto fuera poco, el director decidió hacer, al menos, 13 tomas de esta escena y con cada una de ellas Boneta aumentaba la intensidad de los golpes: "Nunca pensaron que me estaba haciendo daño de verdad, y yo, tratando de ser profesional, quería hacer mi trabajo y terminar, y una cosa muy clara es que el guion no estaba escrito así“, agregó.

Aunque reconoció que sí fue atendido por el equipo médico de la producción, Bello explicó que la golpiza le dejó secuelas internas, mismas que le fueron detectadas por un fisioterapeuta al que acudió, de manera particular, una vez que terminaron las grabaciones y pudo volver a su natal España.

Sin embargo, cuando contactó a la producción para que cubrieran los gastos de este incidente, no sólo recibió negativas, sino que cancelaron su participación en la tercera temporada: “cuando les reclamo el dinero que me estaba gastando, con facturas y a través de mi representante, no quisieron costear los gastos. De repente me dijeron que ya no iban a contar conmigo para la siguiente temporada, cuando teníamos un acuerdo por escrito asegurándome la tercera temporada”.

Por si esto fuera poco, afirmó, intentaron hacerle firmar un acuerdo en el que se les deslindaba de cualquier tipo de responsabilidad sobre su salud y, por supuesto, Bello renunciaba a tomar acciones legales en su contra: “Cuando decidieron pagar los euros, quisieron que yo firmase un documento en el que, con ese pago, ya no se responsabilizaban de ningún tipo de tratamiento extra, y (yo) no podía demandarles por el tema del contrato; además, les otorgaba mi perdón, tanto a ellos como a todas las personas que formaban parte del rodaje″.

Aunque terminó por rechazar la oferta, Martín Bello aseguró que usará este documento como una prueba para la demanda de interpondrá próximamente en Los Ángeles y en la que, además de señalar al mexicano, también incluirá a Netflix y la productora de la serie: "Voy a presentar una demanda penal contra Diego Boneta y otra civil contra Gato Grande, Netflix y MGM, contra toda la productora, porque además, cuando trabajé con ellos, no me hicieron el visado de trabajo. Estuve trabajando en la serie de Luis Miguel sin visa toda la segunda temporada”, finalizó.

Esta no es la primera vez que Bello se lanza, legalmente, contra Boneta por este incidente. En 2021 interpuso una denuncia ante las autoridades mexicanas, pero ésta no procedió.