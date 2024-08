Cardi B confirma embarazo tras solicitar divorcio de Offset: "¡Con cada final viene un nuevo comienzo!"

La artista de origen dominicano Cardi B, quien este miércoles solicitó su divorcio de Offset, confirmó hoy que está embarazada de su tercer hijo con el rapero estadounidense.

Cardi dio a conocer la noticia en una carta de amor publicada horas después de su representante informar que el matrimonio de la intérprete de "Wap" con Offset llegó a su fin.

"¡Con cada final viene un nuevo comienzo! ¡Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y sobre todo renovado mi poder!", escribió en Instagram junto a una publicación donde muestra su avanzado estado de gestación.

"¡Me recordó que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que seas testigo de lo que me ayudaste a lograr, lo que me empujaste a hacer!", añadió.

La cantante no reveló el sexo de su bebé ni la fecha en la que podría nacer.

"Es mucho más fácil tomar los giros, giros y pruebas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me han mostrado por qué vale la pena seguir adelante", finalizó.

La empresaria de 31 años, quien también quiso disolver su matrimonio en septiembre del año 2020, pide la custodia principal de sus dos hijos.

Una persona cercana a la pareja dijo que las últimas especulaciones de que Offset, de 32 años, habría engañado a Cardi no fue la razón esta vez.

Cardi y Offset se casaron en secreto en el año 2017, sin embargo, en 2020 la cantante solicitó el divorcio por supuesta infidelidad de su esposo, aunque más tarde retomaron su relación. Tienen dos hijos: Kulture, de 5 años, y Wave, de 2.