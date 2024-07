Celine Dion comparte mensaje de aliento a los atletas de Juegos Olímpicos

Celine Dion, quien emocionó al mundo olímpico con su actuación en la apertura de los Juegos Olímpicos 2024, compartió un mensaje de aliento a los atletas que se dan cita en París.

“Me siento honrada de haber actuado esta noche para la Ceremonia de Apertura de París 2024, y llena de alegría de estar de vuelta en una de mis ciudades favoritas”, posteó la artista canadiense en su cuenta de Instagram.

“¡Sobre todo, estoy muy feliz de celebrar a estos increíbles atletas, con todas sus historias de sacrificio y determinación, dolor y perseverancia! Luego agregó: "Todos ustedes han estado tan enfocados en su sueño, y ya sea que se lleven o no una medalla a casa, espero que estar aquí signifique que se ha hecho realidad para ustedes”,

En sus palabras finales parece reflejarse ella misma: “Todos deben estar muy orgullosos, sabemos lo duro que han trabajado para ser los mejores de los mejores. Manténganse enfocados, sigan adelante, ¡mi corazón está con ustedes!”.

Video CELINE DION en la inauguración de los Juegos Olímpicos Paris 202 (Video)



Celine Dion tuvo un regreso triunfal el viernes con una actuación muy pública: el gran final de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París desde la Torre Eiffel.

Casi dos años después de revelar su diagnóstico de síndrome de la persona rígida, Dion cantó “Hymne à l’amour” (“Himno al amor”) de Edith Piaf como el final del espectáculo de aproximadamente cuatro horas.

Su aparición había sido objeto de especulación durante semanas, pero los organizadores y los representantes de Dion se habían negado a confirmar si iba a actuar, reseñó la agencia AP.

En una página dedicada a las contribuciones de Dior a la ceremonia de apertura, la guía de medios se refirió a “una estrella mundial, para un final puramente grandioso y magníficamente brillante”.

Dion llevaba ausente de los escenarios desde 2020, cuando la pandemia de coronavirus obligó a posponer su gira a 2022. Esa gira finalmente se suspendió a raíz de su diagnóstico.

El raro trastorno neurológico causa músculos rígidos y espasmos musculares dolorosos, que afectaban la capacidad de Dion para caminar y cantar.

En junio, en el estreno del documental “I Am: Celine Dion”, le dijo a The Associated Press que regresar requería terapia, “física, mental, emocional y vocal”.

“Por eso lleva un tiempo. Pero absolutamente por qué estamos haciendo eso ya estoy un poco de regreso”, dijo entonces.

Incluso antes del lanzamiento del documental, Dion había dado pasos hacia un regreso. En febrero, hizo otra aparición sorpresa, en los Premios Grammy, donde presentó el último premio de la noche con una ovación de pie.

Para la actuación del viernes, el atuendo de perlas de Dion fue diseñado por Dior. En declaraciones a la televisión francesa, la directora de diseño y vestuario para ceremonias del comité organizador de París, Daphné Bürki, recordó el entusiasmo de Dion por la oportunidad.

“Cuando llamamos a Celine Dion hace un año, nos dijo que sí de inmediato”, dijo Bürki.

Dion no es francesa, la francocanadiense es de Quebec, pero tiene una fuerte conexión con el país y los Juegos Olímpicos.

La lengua materna de Dion es el francés, y ha dominado las listas de éxitos en Francia y otros países francófonos. (También ganó el Festival de la Canción de Eurovisión de 1988 con una canción en francés... representando a Suiza.) Y al principio de su carrera en inglés, incluso antes de “My Heart Will Go On” de “Titanic”, fue elegida para interpretar “The Power of The Dream”, el tema principal de los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996.

La elección de la canción de Dion también evocó una conexión deportiva: Piaf la escribió sobre su amante, el boxeador Marcel Cerdan. Cerdan murió poco después de que compusiera la canción, en un accidente aéreo.